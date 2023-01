20 nejočekávanějších nezávislých her roku 2023

27. 1. 2023 18:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Nezávislých her vychází rok co rok na všechny platformy nepřeberné množství. Pojďme se dnes podívat na ty z nich, které vzbuzují v roce 2023 největší očekávání.

Výrazné indie hry s postupem času obyčejně dorazí na všechny známé herní platformy, na rozdíl od AAA produkce však vychází postupně a oznámení dodatečných verzí se děje třeba i několik měsíců po původním startu hry. V článku je proto uvedeno, na jaké herní systémy je hra potvrzena v tuto chvíli, neberte to ale tak, že tomu tak zůstane navždycky.

Původní Hollow Knight z roku 2017 mnozí považují za vůbec nejlepší metroidvanii všech dob. Díky své vytříbené hratelnosti, tajemné atmosféře a podmanivému audiovizuálu strčil Hollow Knight do kapsy i ty největší legendy žánru. Silksong měl být původně pouhou expanzí, nakonec však přerostl do podoby regulérního pokračování.

Nová hlavní postava Hornet sice přinese lehce modifikovanou hratelnost, vypiplané souboje vyžadující chirurgickou přesnost a načasování by však měly zůstat. Těšit se opět můžeme na tajemný hmyzí svět ukrývající nepřeberné množství skrytých zákoutí a příběhových detailů, plejádu originálních postav, nové, neokoukané nepřátele (má jich být přes 150) a náročné bitvy s bossy.

Silksong byl potvrzen na Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One a Xbox Series X/S. Startovat má i v Game Passu.

Autoři vynikající dvojrozměrné samurajské hopsačky The Messenger se vrací, tentokrát si však místo Shinobiho a jemu podobných klonů z osmi- a šestnáctibitové éry berou na paškál žánr japonských RPG v čele s legendárním Chrono Triggerem.

Sea of Stars se odehrává ve stejném světě jako The Messenger, má jít ale o prequel, který nevyžaduje jeho znalost. Hrát budete za bratra a sestru využívající sluneční a měsíční magii.

Sea of Stars přitom na první pohled nepůsobí jak klon her vydaných před třiceti lety. Grafika a animace tu působí o poznání lépe a hra nabídne i podstatně dynamičtější variaci na tahový soubojový systém, který by neměl být tak rigidní, jako tomu je u tolika her z žánru JRPG. Autoři slibují důkladnou modernizaci žánru ve všech ohledech.

Na soundtracku spolupracuje i autor legendárního hudebního doprovodu k Chrono Triggeru, Jasunori Micuda.

Sea of Stars by mělo vyjít v polovině letošního roku na PC, PS4, PS5 a Nintendo Switch.

Studio Yacht Club Games, které proslavila indie perla Shovel Knight, rozvíjelo legendu o udatném rytíři vyzbrojeném lopatou necelou dekádu. Není se proto co divit, když si ve studiu řekli, že přišel správný čas posunout se dál. Zatímco Shovel Knight si bral za inspiraci NES hity jako Super Mario Bros, Mega Man a Duck Tales, Mina the Hollower představuje spíše mix Castlevanie a Zeldy pro Game Boy Color.

Shovel Knight si získal srdce fanoušků tím, že nehledě na své inspirace představoval svébytný titul, který jste si zamilovali pro jeho vlastní osobitost, nápady a vyladěnou hratelnost spíše než z pocitu nostalgie. Od Miny se proto očekávají velké věci – tvůrci slibují zajímavý svět se spoustou skrytých zákoutí i vypulírovanou hratelnost. O soundtrack se stejně jako v případě Shovel Knighta postará talentovaný zvukový mág Jake Kaufman.

Mina the Hollower byla zatím potvrzena pouze na PC, ostatní platformy jsou ale prakticky jistotou.

Připravovaná Tchia inspirovaná kulturou, geografií a přírodou Nové Kaledonie by měla být jakýmsi otevřeným virtuálním pískovištěm, kde se místo soubojů bude klást důraz na kreativní řešení hádanek. Hlavní hrdinka se v příběhu vydává na cestu za záchranou svého otce. Podobně jako v The Legend of Zelda: Breath of the Wild přitom budete využívat především fyziky, s kterou si zde rozhodně vyhrajete. Zároveň se hlavní hrdinka dokáže převtělovat do exotických tvorů, kteří obývají zdejší rajskou krajinu.

Pohodovou atmosféru v dovolenkovém ráji by si hráči měli vychutnat na začátku roku 2023 na PC, PS4 a PS5.

V Season se na kole vydáte na melancholický road trip v předvečer nespecifikované katastrofy. Na své cestě budete zpovídat obyvatele očekávající příchod konce, fotografovat, nahrávat zvuky a dokumentovat podobu světa pro budoucí generace. Hra má klást zvláštní důraz na citové vjemy a autoři slibují pro účely Season pečlivě využít ovladač DualSense i prostorový zvuk.

Season vyjde na PS4 a PS5 31. ledna.

Milovníky kultovního japonského RPG Suikoden čeká v roce 2023 hned dvojnásobná radost. Konami se konečně rozhoupalo a původní dvě hry vydá na moderní platformy, nový tým složený z veteránů však na letošek slibuje i vydání duchovního nástupce jednoho z nejlepších JRPG všech dob.

Suikoden se od ostatních japonských her odlišoval především důrazem na budování základny a rekrutování postav, kterých jste si do své party mohli přizvat více než sto. Díky na svou dobu nezvykle propracované zápletce s politickými intrikami a řadou zvratů se především z druhého Suikodenu stala kultovní záležitost, navíc vzhledem k obtížné dostupnosti i vysloveně sběratelský klenot.

Není divu, že se Eiyuden Chronicle stal jednou z nejúspěšnějších her na Kickstarteru – autoři vybrali požadovanou částku už za dvě hodiny. Modernizované pojetí grafiky a sliby vývojářů prozrazují, že podobně jako v případě Sea of Stars jsou ambice týmu daleko vyšší než jen nabídnout hráčům poctivé retro. Minulý rok vyšel prequel Eiyuden Chronicle: Rising.

Hra vyjde na PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. Bude startovat i v Game Passu.

Melancholické tóny jsou cítit z puzzle titulu Planet of Lana, v němž hrajete za hlavní hrdinku a jejího zvířecího pomocníka v době, kdy planetě hrozí zkáza. O hudební doprovod se postaral Takeši Furukawa, kterému vděčíme například za vynikající soundtrack k The Last Guardian. Tomu se Planet of Lana blíží svou melancholickou atmosférou, puzzly i ústřední dvojicí tvořenou člověkem a zvířecí bytostí. Hra se pyšní velmi pěknou grafikou a zajímavým designem nepřátel i dalších bytostí obývajících planetu.

Planet of Lana vyjde na jaře 2023 na Xbox One, Xbox Series X/S a PC. Startovat bude i v Game Passu.

Pro fanoušky hororů a survivalových her je určená parádně vypadající novinka Sons of the Forest navazující na původní titul z roku 2018. Vynikající audiovizuální zpracování navozující tu správnou imerzi patří k největším tahákům, Sons of the Forest zároveň láká i na vylepšenou umělou inteligenci, střídání ročních období a především propracovaný systém získávání surovin a stavby základny. Sons of the Forest si budete moci užít jak sólo, tak až v osmi hráčích.

Sons of the Forest vyjde 23. února zatím jen na PC.

Indie hra od korejského týmu Little Devil Inside vzbuzuje od začátku velký zájem, zároveň však také obavy. K prvnímu oznámení došlo v říjnu 2021, hra měla vyjít loni, v současné době ale nemáme ani přibližné datum vydání.

Řada hráčů si navíc klade otázku, co je Little Devil Inside vlastně zač. Ve hře inspirované reáliemi devatenáctého století viktoriánské Anglie se máte vydávat na dobrodružné výpravy, v rámci kterých budete hledat poklady a pobíjet nestvůry. Autoři hru popisují jako 3D akční adventuru s RPG prvky, kterou si budete moci užít sami i v multiplayeru (lokálně i přes internet). Do toho se mísí roguelike prvky, kdy vaše postavy po zabití definitivně umírají, nasbírané vybavení však můžete získat zpět v kůži někoho z pokračovatelů.

Little Devil Inside vyjde na PC, PS4 a PS5, o něco později na Xbox One a Nintendo Switch.

Replaced zaujme především fanoušky Blade Runnera. Kyberpunková retro-futuristická akce se pyšní vedle podmanivé atmosféry i fantastickým vizuálem s kouzelnou animací, kterou u pixelartových her často nevídáme. Vedle tradičního skákání se autoři zaměřili i na soubojový systém, díky kterému vyniknou do detailu propracované pohyby hlavní postavy. V Replaced ovládáte umělou inteligenci, která je uvězněna v lidském těle.

Replaced vyjde na Xbox Series X/S a PC. Startovat bude i v Game Passu.

Příznivci lovecraftovského hororu se mohou těšit na The Last Case of Benedict Fox, 2D detektivku odehrávající se v meziválečném Bostonu, která na loňské E3 zaujala jak zasazením, tak líbivým audiovizuálním zpracováním. Má to být poněkud netradiční metroidvania, v níž v kůži detektiva pátráte po indiciích v myslích zesnulých obětí. Ve hře přijde řada jak na souboje, tak i na řešení hádanek. Hlavnímu hrdinovi přitom vypomůže jeho démonický pomocník, který mu propůjčuje speciální schopnosti.

The Last Case of Benedict Fox vyjde na Xbox Series X/S, Xbox One a PC na jaře 2023. Startovat bude i v Game Passu.

Viewfinder jakožto zástupce leckdy opomíjeného žánru puzzle her zaujal diváky loňských Game Awards. Ve hře řešíte hádanky a další postup pomocí manipulace s perspektivou, snímky a obrazy. Dochází tak k prolínání různých realit, čímž si vytvoříte podmínky pro další postup ve hře. Celé se to velmi těžko popisuje, proto uděláte nejlépe, když se podíváte na upoutávku.

Viewfinder vyjde na PS4, PS5 a PC.

První Oxenfree byl kombinací civilního příběhu o dospívání prolínajícího se se zápletkou jako vyšitou z paranormálních historek ve stylu Akt X. Čistokrevná příběhová hra s větvícími se dialogy řadu hráčů bavila, není tak divu, že se chystá dvojka. Ta se odehrává pět let po příběhu prvního dílu a točit se má kolem postavy Riley, která se vydá prozkoumávat záhadné radiové signály. Autory z Night School Studio v mezidobí odkoupil Netflix, už proto tedy bude zajímavé sledovat, jak celý projekt nakonec dopadne.

Oxenfree II vyjde na PC, PS4, PS5 a Nintendo Switch.

Anger Foot

Že indie hry nemusí usilovat jen o mírumilovný, meditativní, melancholický zážitek, názorně ukazuje nadcházející novinka s rozkošně upřímným názvem Anger Foot. Zběsilá střílečka ze staré školy dává vzpomenout na Duke Nukem 3D, jehož mužné kopy nejspíše autory inspirovaly. Anger Foot jde ještě však mnohem dál.

V rámci levelů rozesetých po zákoutí metropole Shit City kofeinem nadopovaný hlavní hrdina střílí a kope do všeho, co mu přijde pod nohu, včetně svérázně vymodelovaných nepřátel. Mezi výrazné prvky této šílenosti patří vedle psychedelického soundtracku třeba i možnost měnit tenisky. Hru studia Free Lives vydává samozřejmě Devolver Digital.

Anger Foot je potvrzena zatím jen na PC.

Fanoušky Castlevanie v poslední době potěšil nejen remaster dílů z Nintenda DS, ale i vynikající metroidvania Bloodstained od autora Castlevania: Symphony of the Night. Poptávka po specifickém stylu a zasazení je však nadále taková, že vznikají další podobná dílka.

The Last Faith mezi podobnými pokusy vyčnívá díky obzvláště povedenému pixelartovému zpracování, gotické stylizaci a vynikajícím animacím. Mezi další prvky, které autoři vyzdvihují, patří pestrá škála zbraní a kouzel i propracovaný soubojový systém. Zajímavé bude sledovat souboj mezi The Last Faith a připravovanou Blasphemous 2, kterou její autoři rovněž chystají na rok 2023.

The Last Faith vyjde na PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 a PS5.

První Darkest Dungeon si vydobyl na poli indie her status jedné z těch nejlepších. Obtížný, originální a zábavný mix uchvátil řadu hráčů na všech platformách. Dvojka už je nějaký čas v předběžném přístupu, v roce 2023 se počítá s jejím vydáním.

Pro ty, kdo nevědí, Darkest Dungeon je kombinací roguelike a RPG, kde v rámci tahových soubojů ovládáte partu hrdinů snažících se pobít monstra. Velký důraz je přitom kladen na psychickou stránku, odolnost a vzájemné vztahy vašich postav.

Darkest Dungeon 2 vyjde v druhém čtvrtletí roku 2023, zpočátku jen na PC.

Storyteller

Hádankový titul Storyteller, za nímž stojí vývojář Daniel Benmergui, nechá hráče sestavit děj v krátkém komiksu pomocí posouvání postaviček do příslušných komiksových okének. Mezi příběhy nechybí například Drákula, král Oidipus nebo Romeo a Julie. Bude zajímavé sledovat, kolik volnosti se hráčům dostane a zda půjde příběhy převyprávět jinak. Zajímavý titul vydá Annapurna Interactive.

Storyteller vyjde 23. března na PC a Nintendo Switch.

Dordogne

Ke klidnějším titulům patří Dordogne – francouzská indie hra o dívence Mimi a jejím vztahu s nedávno zesnulou babičkou. Dordogne má představit dojemný příběh o hledání zapomenutých vzpomínek skrze průzkum a řešení hádanek. K velkým devizám hry patří bezesporu neokoukaný vizuální styl, který připomíná malbu vodovými barvami.

Dordogne vyjde na Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5.

The Plucky Squire patří k nezávislým hrám, které vyčnívají hned na první pohled. Hra kombinuje 2D a 3D zobrazení obzvlášť inovativním způsobem. Hlavní záporná postava hry vyhodí ze stránek obrázkové knihy hrdinu Jota poté, co zjistí, že ji na konci příběhu Jot porazí.

Jot se vydává na originálně pojatou výpravu, kdy cestuje střídavě z „reálného“ 3D prostředí do 2D dimenze. The Plucky Squire tak trochu připomene The Legend of Zelda: The Link Between Worlds na Nintendo 3DS, jeho prezentace jde však mnohem dál. Za hrou stojí studio All Possible Futures, lákavý titul vydá Devolver Digital.

The Plucky Squire vyjde na PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S a PS5.

Berserk Boy

Fanoušky legendárních her s Mega Manem zklamal průšvih jménem Mighty No. 9, radost by jim ale mohl udělat Berserk Boy. Základním pilířem hratelnosti má být schopnost hlavního hrdiny proměnit se do různých forem. Autoři lákají i na chytlavý soundtrack, o který se postaral autor hudby k Sonic Mania, Tee Lopes. Se Sonicem bude Berserk Boy sdílet podobně rychlé tempo.

Hra vyjde na PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S a Xbox One.

