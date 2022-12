Všechna oznámení z The Game Awards 2022

9. 12. 2022 17:00 | Téma | autor: Šárka Tmějová

Vyhlašování cen The Game Awards se množstvím novinek může téměř rovnat veletrhům jako E3 nebo Gamescom, jen s tím rozdílem, že na rozdíl od nich všechny své trailery a oznámení koncentruje do jediného večera. Respektive noci - pokud máte tři hodiny času, můžete se podívat na náš noční přenos, pro ostatní tady máme souhrn toho nejpodstatnějšího. Byť se tím ochudíte o všechny podivuhodné, úsměvné a bizarní momenty, které přináší živé vysílání, jako byla třeba nekonečná děkovná řeč Christophera Judge či záškodník, který infiltroval vyhlášení hlavní kategorie s nominací Billa Clintona a byl posléze zatčen.

Jestli vás ale zajímají hlavně ty hry, níže najdete aktualizovaný seznam našich novinek. Buďte varováni - urodila se jich skutečně velká spousta. Samotné výsledky The Game Awards 2022 a jejich výherce pak najdete tady.

Na všechny se dnes v samostatném článku nedostalo, úplně odbýt je ale nechceme. Zaprvé si se zprávami z The Game Awards patrně budeme muset vystačit až do Vánoc, zadruhé vás o ně přece nemůžeme ochudit. Níže tedy najdete zbytek oznámení a trailerů, které si zatím nevysloužily vlastní článek.

Returnal

Zkazky o portu sci-fi roguelike na PC jsme v uplynulých měsících slýchali často, nyní je máme konečně potvrzené černé na bílém. Nebo žluté na černém? Returnal sice zatím nemá konkrétní datum vydání pro počítače, mělo by ale připadnout na začátek roku 2023.

zdroj: Housemarque

Horizon Call of the Mountain

Čerstvý trailer si vysloužil spin-off série Horizon pro virtuální realitu, který vyjde exkluzivně na chystaném headsetu PSVR2.

zdroj: Guerrilla Games

Post Trauma

Na PC a konzole míří survival horor Post Trauma, z něhož je ze všech těch fixních úhlů kamery a atmosféry jasně patrná snaha o poctu klasikám žánru, jako je Silent Hill. Své démony si ve hře bude řešit vlakový průvodčí Roman a tvůrci doporučují, abyste během hraní měli po ruce klasický zápisník.

zdroj: Raw Fury

Viewfinder

Sympaticky vypadající logická adventura Viewfinder si podobně jako Superliminal nebo Maquette pohrává s perspektivou, hádanky v ní budete řešit s pomocí obrázků a fotografií, které správným umístěním získají třetí rozměr. Zanedlouho by měla vyjít na PC a PlayStationu.

zdroj: Thunderful

Atomic Heart

Ukázala se také střílečka Atomic Heart studia Mundfish z alternativní sovětské historie a čerstvý trailer je jednou z těch herních upoutávek, z nichž je jasné, že se tvůrci při vývoji dobře baví. Možná... až příliš dobře?

zdroj: Focus Entertainment

Among Us

Among Us se pro mě stalo jedním ze symbolů pandemie a i když už jsme se z většiny vrátili k běžnému životu, jeho odkaz žije dál. Dnešním dnem do hry přibývá nový režim, kde nemusíte odhalovat podvodníka - po vesmírné základně vás totiž honí zcela přiznaně, na vás je se před ním schovat a/nebo utéct. Kdo přežije?

zdroj: Innersloth

After Us

Vydavatelství Private Division na The Game Awards představilo druhou hru studia Piccolo, atmosférickou plošinovku After Us, kde se po vyhynutí lidstva ujmete postavy bohyně Gaii a snažíte se Zemi dát druhou šanci.

zdroj: Private Division

Replaced

Nový trailer dostala i akce viděná z boku z alternativních 80. let minulého století. Replaced vyjde příští rok, a to rovnou v předplatném Xbox Game Pass.

zdroj: Sad Cat Studios

Street Fighter 6

Datum vydání příštího dílu bojovkové série uniklo předčasně, v novém traileru se nicméně představují Dee Jay, Manon, Marisa, JP, takže máte jistotu, že si za své oblíbence budete moct zahrát. Street Fighter 6 vychází 2. června 2023.

zdroj: Capcom

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Další z titulů pro virtuální realitu. Krotitelé duchů zamíří v Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord příští rok na headsety PSVR2 a Meta Quest 2.

zdroj: nDreams

Destiny 2: Lightfall

Datadisk Lightfall pro multiplayerovou sci-fi střílečku Destiny 2 dostal nový, atmosférou nadupaný filmeček. Rozšíření vychází 28. února 2023.

zdroj: Bungie

Party Animals

Bláznivá párty hra Party Animals nestíhá původně avizované letošní vydání. Plyšových zvířátek se tak společně s kamarády budete moct ujmout až příští rok, což ale bohatě vynahrazuje jejich roztomilost.

zdroj: Recreate Games

The Last of Us: Part I

Remake jedné z nejlepších her všech dob míří na PC a už víme, kdy tam dorazí. Do The Last of Us: Part I se na počítačích budete moct pustit 3. března 2023.

zdroj: Naughty Dog

Immortals of Aveum

Ascendant Studios budou singleplayerovou magickou střílečkou sice debutovat, na jejím vzniku se ale podílejí veteráni se zkušenostmi z her jako Dead Space nebo Call of Duty. Immortals of Aveum vypadají velmi zajímavě a vyjít mají na PC a konzolích příští rok v rámci labelu EA Originals.

zdroj: Ascendant Studios

Tekken 8

Druhý příspěvek do košíku bojovek dnešní noci. Tekken 8 dostal trailer zaměřený na příběh i záběry z hraní, v nichž se vrací legendární bojovnice Jun Kazama.

zdroj: Bandai Namco

Nightingale

Opět se ukázala taky viktoriánská onlinovka Nightingale od veteránů z BioWare. Zaujmou skutečně obří obři i plachtění na deštníku (zdravíme pana Tau!).

zdroj: Inflexion

Wayfinder

Studio Airship Syndicate oznámilo svou variaci na MMORPG Wayfinder, která by stylizací snad nemohla být podobnější Warcraftu. Vydávají ji autoři Warframe, studio Digital Extremes, v této chvíli láká do uzavřené bety na PC a PlayStationu.

zdroj: Airship Syndicate

Remnant 2

Survival Remnant: From the Ashes od Gunfire Games se dočká pokračování. Příšery z hlubin v Remnant 2 budete moct lovit sami či s dvěma přáteli, na PC a konzolích by mělo vyjít příští rok.

zdroj: Gunfire Games

Transformers: Reactivate

Příští rok by měla vyjít také nová online akce pro jednoho až čtyři hráče, Transformers: Reactivate. Vyvíjí ji studio Splash Damage, kteří se podíleli třeba na sériích Gears of War nebo Wolfenstein.

zdroj: Splash Damage

Meet Your Maker

Zajímavý mix stavění základen a snahy přechytračit stavitele těch ostatních, to je Meet Your Maker. Na PC a konzolích vychází 4. dubna 2023.

zdroj: Behaviour Interactive

Crash Team Rumble

Týmová párty hra Crash Team Rumble od studia Toys for Bob patřila k jednomu z těch hůře střežených tajemství nočního přenosu. Ve složení 4v4 se v ní můžete prát o Wumpa ovoce s ikonickými postavičkami, jako je Crash, Dingodile, Doctor Neo Cortex a další. Na konzole staré i nové generace dorazí multiplayerová hříčka někdy v příštím roce.

zdroj: Activision

The Lords of the Fallen

Epické RPG The Lords of the Fallen dostalo nový trailer a předvedlo první záběry z hraní.

zdroj: CI Games

Wild Hearts

Lovecká hra vznikající ve spolupráci EA Originals a studia Koei Tecmo představila své bestie. Na lov se ve Wild Hearts budete moct vydat už 16. února 2023.

zdroj: Koei Tecmo

Call of Duty: Modern Warfare II

Letošní Call of Duty: Modern Warfare II představilo první sezónu chystaných raidů.

zdroj: Activision

Behemoth

Do třetice všeho dobrého, další hra pro virtuální realitu. Behemoth je akční RPG od Skydance Interactive, kde se na drsném severu budete muset popasovat s počasím, ale hlavně s gigantickými mýtickými monstry.

zdroj: Skydance Interactive

Armored Core VI

Jedním z největších překvapení noci bylo oznámení nové hry od FromSoftware. Armored Core VI: Fires of Rubicon není soulsovka, nýbrž pokračování série s mecha roboty. Vyjde příští rok na PC a staré i nové generaci konzolí.

zdroj: FromSoftware

Final Fantasy XVI

Přenos The Game Awards 2022 zavřelo Final Fantasy XVI s novým trailerem s podtitulem „Pomsta“. Očekávané RPG vyjde 22. června 2023 exkluzivně pro PlayStation 5.

zdroj: Square Enix