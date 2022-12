Baldur’s Gate III vyjde v létě. Těšte se na Jaheiru a Minsca

9. 12. 2022 11:39 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Podívejte, není to úplně tak, že bychom my, milovníci žánru klasických fantasy RPG, neměli co pařit, jak dokazuje náš žebříček 22 nejlepších kousků pro současného hráče. Ale Baldur’s Gate III přece jenom hraje svou vlastní ligu. Očekáváme ho jednak proto, že jde o pokračování jedné z nejoblíbenějších sérií všech dob, jednak proto, že na něm pracuje excelentní studio Larian, jednak proto, že už v předběžném přístupu vypadá skvěle. A teď konečně dostáváme datum vydání plné verze!

Tedy, datum. Přesněji řečeno měsíc, protože novým trailerem nám bylo oznámeno, že třetí Baldur nás vezme na Mečové pobřeží v srpnu příštího roku, a to na PC skrz Steam a GOG. Není to sice zrovna brzo, ale pokud nedojde k žádnému odkladu, budu vlastně hodně spokojený, protože bych u tak obrovské hry úplně klidně očekával až vánoční termín. Nicméně, teď ten trailer:

zdroj: Larian Studios

Řeknu vám, že jsem si během svých experimentů s early accessem stihl oblíbit i nový ansámbl postav, ale opět vidět staré známé, Jaheiru a Minsca, kteří mě provázeli oběma prvními díly Baldur’s Gate, to je hodně úspěšný apel na nostalgii. Zvlášť když je jejich představení pro obě postavy tolik typické: Jaheira si s vámi střízlivě povídá a působí jako moudrá, přísná rádkyně, zatímco Minsc je Minsc – ztělesněná hrubá síla a neochota se vzdát.

zdroj: Foto: Larian Studios

Ve videu mimochodem můžete zahlédnout taky samotnou Baldurovu Bránu, jedno z nejmocnějších, nejbohatších měst v celém Faerûnu. Z krátkých záběrů vypadá naprosto epicky a Novigrad ze Zaklínače 3 už se možná třese o svoje prvenství nejpůsobivější fantasy metropole ve videohrách.

Larian kromě toho odhalil detaily kolektorské edice. Obsahuje dioráma souboje mezi mozkožroutem a temným elfem, art book v pevné vazbě, listy postav ve stylu D&D, látkovou mapu, klíčenku z illithidím pulcem, 32 nálepek, booster balíček ke speciální edici Magic: The Gathering, certifikát autenticity a obří dvacetistěnku, se kterou můžete ohromit nebo ochromit své přátele u dračákového stolu.

zdroj: Foto: Larian Studios