FromSoftware konečně představuje Armored Core VI: Fires of Rubicon

13. 12. 2022 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Japonské studio FromSoftware si v poslední dekádě spojujeme především se Souls a přidruženými hrami, historicky je ale jeho portfolio mnohem bohatší. Jednou z význačných značek je i série Armored Core, která se po mnoha spekulacích a unicích informací konečně v minulém týdnu dočkala oficiálního oznámení nového pokračování.

Dosud poslední, pátý díl s podtitulem Verdict Day vyšel před devíti lety, šestka má na PC a současnou generaci konzolí dorazit v roce příštím. Vývoj nevede Hidetaka Mijazaki, ačkoli je Armored Core jeho srdcovou záležitostí. Pokračování s názvem Last Raven z roku 2002 bylo totiž první hrou, na které kdy pracoval, a Armored Core 4 pak bylo jeho debutem v roli šéfa vývoje. Velitelské křeslo v tomto případě přenechá Masaru Jamamurovi, který je taktéž veteránem studia a v minulosti pracoval jako hlavní designér v projektu Sekiro: Shadows Die Twice.

Armored Core VI: Fires of Rubicon se má stát jakýmsi restartem série. Její děj se odehrává na planetě Rubicon 3, kde lidstvo nalezlo nový zdroj energie, který by mu mohl výrazně pomoci v technologickém pokroku. Zároveň ale tato substance zapříčinila zkázu Rubiconu a zahalila jej do plamenů. Hráč se ocitne v roli nezávislého kontraktora, který ovládá obřího mecha a plní zadání pro různé zájmové skupiny na planetě.

Nemusíte se obávat, že by se nové Armored Core příliš zhlédlo v Soulsborne hrách. Naopak, vývojáři chtějí věnovat pečlivou pozornost aspektům, které podle nich v minulých dílech dobře fungovaly, a stavět na nich. Mezi ty nejdůležitější patří možnosti variabilního upravování mecha dle vlastního herního stylu a co nejlepší pocit z pilotování masivního kovového monstra.

Souboje budou odměňovat ofenzivní styl a těšit se můžete na pořádně intenzivní a náročné, mnohdy masové bitvy. Neočekávejte ale obří otevřený svět s absolutní volností, Armored Core VI bude mít strukturu na bázi jednotlivých misí. Mezi nimi si budete moci pořizovat nové součástky a vytvářet ze svého mazlíčka ještě hrozivější mašinu na zabíjení.

Armored Core VI: Fires of Rubicon zatím bohužel nemá přesný termín vydání, hra by měla vyjít někdy v příštím roce na PC a současnou i minulou generaci konzolí.