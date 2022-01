Vrátí se série Armored Core od FromSoftware? Na dalším díle údajně pracuje sám Mijazaki

10. 1. 2022 16:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Společnost FromSoftware si mnozí hráči spojují výhradně s žánrem Souls, který studio postupně postupně v průběhu let inovuje a modifikuje. Kromě něj má ale ve svém portfoliu ještě jednu značku, která stále žije – mecha akci Armored Core.

Její první díl vyšel už před 25 lety na prvním PlayStationu, ten dosud poslední v roce 2013 na PS3 a Xboxu 360. Vypadá to ale, že by se dohledné době měla vrátit. Aspoň to tvrdí uživatel fóra ResetEra Red Liquorice, který se dle svých slov účastnil průzkumu týkajícího se právě této značky.

Red Liquorice údajně viděl několik screenshotů a krátké video se záběry z hraní, ani jedno ale nezveřejnil, protože materiály obsahují unikátní vodoznak s jeho jménem. Dal ovšem k dispozici screeny psaného popisu chystané hry, ze kterého vyplývá, že tvorbu má pod palcem sám Hidetaka Mijazaki a půjde o akční hru v rozlehlém otevřeném světě.

Souboje údajně připomínají sérii soulsborne, Red Liquorice ale píše, že nemá se sérií Armored Core žádné zkušenosti, a jeho názor je tedy třeba brát s rezervou. Hra slibuje akční souboje na blízko i na dálku, pohyby, které by žádný lidský bojovník nedokázal replikovat, a vysokou upravitelnost vašeho bojového stroje.

FromSoftware zanedlouho vydá očekávaný Elden Ring, žádný další projekt momentálně nemá oznámený. Dost možná se tedy brzy dočkáme odhalení sci-fi mecha akce.