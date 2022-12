Dune: Awakening vám ukáže strasti a slasti planety Arrakis ve formátu MMORPG

9. 12. 2022 14:45 | Novinky | autor: Adam Homola

Dune: Awakening je oním dávno oznámeným MMO z prostředí Duny, které má na svědomí zkušené studio Funcom. Po několika letech se nám hra konečně představila na The Game Awards, a to rovnou formou traileru přímo ze hry, i když vyloženě kus autentické hratelnosti to není. Podívejte se na něj výše.

Jak vidno a jak trailer sám ve svém závěru přiznává, hra není inspirována jen literárním veledílem Franka Herberta, ale i nedávným filmem. S ním ostatně sdílí nejen logo, ale i estetiku a vizuální design některých prvků.

Ve svém jádru půjde nejspíš o relativně klasické survival MMO odehrávající se na planetě Arrakis, kde prý potkáme postavy známé z knih i filmů. Vývojáři slibují bohaté možnosti tvorby postavy i jejího následného zaměření skrze schopnosti, které se vám budou zlepšovat podle toho, jak je budete používat.

Příjemné je, že Arrakis tu nebude jen pasivní kulisou, ale teoreticky se vám může měnit pod rukama, respektive nohama. Funcom totiž slibuje velké písečné bouře, které leckdy mohou odkrýt nejedno pouštní tajemství, od cenných přírodních zdrojů přes trosky lodí až po pradávné testovací stanice.

Jak si jistě pamatujete z knih či filmů, Arrakis není zrovna příjemné místo k životu, a vám tak bude něco hrozit na každém kroku, ať už to jsou červi, nebo třeba jen slunce či písek. A když po vás nepůjde prostředí, mohou vám zatopit ostatní hráči. Bránit se ale budete moct jak střelnými zbraněmi, tak i v soubojích na blízko. A soudě dle traileru nechybí ani malá či poměrně velká technika.

Chybět nebude pochopitelně ani koření. To budete moct prodávat a bohatnout, nebo ho naopak baštit. Jenže pozor, čím víc ho zkonzumujete, tím víc se na něm stanete závislí. Jaké má závislost herní implikace, zatím nevíme, ale princip závislosti na koření zní zajímavě. A nakonec půjde stavět vlastní unikátní základny, zakládat a budovat gildy a vyrábět zbraně, brnění, vozidla a další nezbytnosti.

Těžko říct, kdy se Dune: Awakening dočkáme, ale až vyjde, bude k mání na PC i současnou generaci konzolí.