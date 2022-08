Tvůrci Conan Exiles oznámili survival MMO Dune: Awakening

23. 8. 2022 20:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Slavná Duna se i díky novému filmové zpracování vrací do popředí a pro nás je důležité, že je o ni zájem i mezi vývojáři. Po realtimové strategii Dune: Spice Wars od tvůrců Northgard se hlásí o pozornost MMO survival Dune: Awakening od tvůrců Conan Exiles, studia Funcom.

O Duně od Funcomu víme vlastně již od roku 2019 a věděli jsme i to, že půjde o jakousi evoluci hry Conan: Exiles s větším příklonem k MMO. To ostatně potvrzuje i jedna z větiček oficiálního popisu, která zní: „Dostaň se z prostého přežívání k absolutní dominanci v rozlehlé a jednotné Arrakis sdílené s tisíci hráči.“ O spoluhráče a protihráče by tedy neměla být nouze.

Hezký filmeček nám toho ale o hře mnoho neprozrazuje. Vidíme v něm tajemnou postavu, o jejíž identitě můžeme v tuto chvíli jen polemizovat, nezpochybnitelného červa požírajícího stroj na těžbu koření a náznak toho, že bychom se na červovi mohli i projet.

Popis hry na Steamu pak láká na budování úkrytů chránících vás před písečnými bouřemi, nutnost starat se o svůj oblek, možnost prozkoumávat dávno zapomenuté biologické laboratoře a vraky havarovaných lodí, nebude chybět těžba koření, obchodování a rivalita s jinými frakcemi, dojde i na budování pevností a konzumaci koření, které vám dodá speciální schopnosti.

Na první záběry z hraní si ještě musíme počkat a hra v tuto chvíli nedostává ani předběžné datum vydání. Víme jen to, že vyjde na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S.