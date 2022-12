Hrou roku podle The Game Awards je Elden Ring. Kdo si ale odnesl nejvíc cen?

9. 12. 2022 10:04 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V dnešních časných ranních hodinách proběhla ceremonie The Game Awards, která přinesla velkou spoustu oznámení, jež pro vás průběžně sepisujeme, ale nesmíme zapomenout na to, že show je původně hlavně o vyhlášení cen pro nejlepší hry roku v nejrůznějších kategoriích, v nichž měla možnost hlasovat i redakce Games.cz.

To nejdůležitější nebudeme nechávat na konec a rovnou si řekněme, že hrou roku se stal Elden Ring, který tak porazil kandidáty jako God of War: Ragnarök či Horizon Forbidden West (který mimochodem nezískal žádnou cenu). Elden Ring utržil vítězství i v kategorii nejlepší režie, uznání si odnáší za umělecký design a animaci a stal se RPG hrou roku.

To jsou rovnou čtyři ceny, které putují do studia FromSoftware, ale z hlediska počtu cen mají ještě větší radost v Santa Monice. Jejich God of War Ragnarök totiž získal celkem šest prvenství. Porota hru ocenila za její příběh, hudbu, zvukový design, inovaci v přístupnosti, zvolila ji akční adventurou roku a poslední cena míří do rukou Christophera Judge za herecký výkon, který předvedl při dabování Krata.

Dvě ceny získala Final Fantasy XIV v kategoriích hra s dlouhodobou podporou a nejlepší podpora komunity. A rovněž dvě ceny si odnáší Stray, která se stala nezávislou hrou roku a nejlepší první hrou nového studia (Vampire Survivors nakonec ostrouhali a vůbec nebodovali). Zbylé kategorie, kterých stále není málo, si mezi sebe rozdělili jednotlivci.

Akční hrou roku se stala Bayonetta 3 a strategií roku není ani Total War: Warhammer III, ani Dune: Spice Wars, ani Victoria 3, ale Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Mezi sporty a závody si pro prvenství dojelo Gran Turismo 7, Kirby and the Forgotten Land se stal rodinnou hrou roku, Marvel Snap porazil Diablo Immortal na poli mobilních her a třeba takový Splatoon 3 je prý nejlepší multiplayerová hra v konkurenci titulů jako Overwatch 2, Multiversus (který je alespoň bojovkou roku) a Call of Duty: Modern Warfare II.

Na závěr bych ještě rád vypíchl výherce nové kategorie nejlepší adaptace, kterým se stal seriál Arcane podle League of Legends. No a nejočekávanější hrou sice mohl být Starfield, Resident Evil 4, Hogwarts Legacy či Final Fantasy XVI, ale nakonec tato cena patří The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Na kompletní listinu výherců a nominovaných se podívejte na stránkách The Game Awards a mně nezbývá než pogratulovat všem tvůrcům a studiím, kterým se podařilo vytvořit něco natolik výjimečného, že si to vysloužilo nějakou tu cenu.