Ambiciózní česká střílečka Crime Boss: Rockay City je plná hollywoodských hvězd

9. 12. 2022 11:01 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Dnes v noci během The Game Awards došlo k mnoha hezkým a překvapivým oznámením, ale jedno je pro nás Čechy přece jen výjimečnější než pro zbytek světa. Na ceremonii totiž nechyběl zástupce české videoherní scény v podobě střílečky Crime Boss: Rockay City od brněnského studia Ingame, která ale má světové ambice.

Crime Boss: Rockay City vás vezme do Ameriky v 90. letech, konkrétně do mafiánského podsvětí, z nějž si pokusíte uhryznout pořádný kus. V sérii misí zahrnujících vloupačky a kontakt s nepřátelskými gangy se zhostíte palebného arzenálu a buď sami v kampani, nebo v kooperaci s dalšími hráči se prostřílíte vším, co se vám objeví v hledáčku.

Crime Boss: Rockay City už na první pohled vypadá k světu. A není divu, když na ní dělá přes 70 vývojářů se zkušenostmi z vývoje her jako Kingdom: Come Deliverance, Arma, Mafia, Vigor a mnoha dalších z tuzemské historie.

zdroj: Ingame Studios

Čím ovšem rozhodně upoutá pozornost nejen u nás, ale i ve světě, je přítomnost velmi slušného počtu hollywoodských hvězd, které nejenže propůjčují hlavním postavám hlasy, ale zároveň i své tváře.

Sami se zhostíte role Travise Bakera v podání herce Michaela Madsena, v jehož kůži se pokusíte ovládnout podsvětí Rockay City. Vašimi komplici se stanou další tváře známé z celovečerních bijáků i seriálů jako Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover a Damion Poitier, zatímco vašimi rivaly budou Danny Trejo a Vanilla Ice. A aby toho nebylo málo, nad celým městem drží ochrannou ruku místní šerif Chuck Norris.

Teď si možná říkáte, aby celá Crime Boss: Rockay City nebyla jen o těch hvězdách a samotná hratelnost za moc nestála. To bude potvrzeno nebo vyvráceno poměrně brzy, protože hra vyjde již 28. března exkluzivně v Epic Game Storu (později v roce dorazí i na nespecifikované konzole).

Předobjednávky na PC už běží, a pokud si hru koupíte do zítřejší 17. hodiny, ušetříte na ní 40 %, tedy zaplatíte jen 564 korun. Poté bude až do vydání v 20% slevě a konečně s vydáním se dostane na svou plnou cenu 940 korun.

Co myslíte, připíše si český videoherní průmysl další hit?