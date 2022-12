Příští rok vyjde nová Bayonetta. Ve zcela odlišném stylu nám představí malou čarodějku

10. 12. 2022 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ne, nezbláznil jsem se. Zatímco na nedávnou Bayonettu 3 jsme museli čekat spoustu dlouhých let, od dalšího dílu nás dělí sotva pár měsíců. Jistě, není tady řeč vyloženě o Bayonettě 4, která byla svým způsobem už potvrzená, ale na kterou si logicky pořádně počkáme. To nás jen PlatinumGames během The Game Awards překvapili vůbec prvním spin-offem v sérii.

Varování: Pokud jste ještě nehráli první Bayonettu, pak jsou pro vás následující řádky spoilery toho nejtěžšího kalibru. Postupujte proto na vlastní nebezpečí

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon bude roztomilým vyprávěním vedoucím ke vzniku Bayonetty, kterou známe dnes. Jak už název napovídá, ve hře se zhostíte role malé holčičky Cerezy, kterou můžete znát právě z prvního dílu hlavní série.

Protože čtete tyto řádky, pak víte (nebo vám nevadí opravdu velké spoilery, byli jste naposledy varováni!), že Cereza, která si v první Bayonettě myslí, že sličná čarodějka je její matka, je ve skutečnosti samotná Bayonetta vytržená z minulosti.

Ve hře Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon tak hrajete za velmi mladou Bayonettu pátrající po své mamince a prožijete dětské dobrodružství, na jehož konci bude velmi pravděpodobně stát dnešní Umbra Witch.

Nová hra se od hlavní série silně odlišuje grafickým stylem stylizovaným do nevinné pohádkovosti, ale také kamerou. Ani herní náplň zjevně nebude úplně totožná. Přestože nechybí pompézní souboje, platforming a řešení hádanek, vypadá to celé tak nějak méně přitažené za vlasy, stále však lákavě. No kdo by se nechtěl dozvědět něco o minulosti Bayonetty a prozkoumat její svět v jinak pojaté hře?

Nejlepší na tom celém je, že na Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon budeme skutečně čekat jenom pár měsíců. Hra vyjde již 17. března exkluzivně na Switchi.