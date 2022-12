Nový trailer na Space Marine 2 ukazuje, že Titus má plný arzenál ze zbrojnice Primaris

9. 12. 2022 13:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Kapitán Titus se vrací ve third person střílečce/mlátičce Warhammer 40,000: Space Marine 2. Ovšem už ne ve své staré schránce, ale nově jako Primaris, tedy větší, silnější (v tabletopu hezčí) mariňák, který musel projít brutální procedurou s vysokým procentem úmrtnosti, takzvaně překročit Rubikon. Což znamená, že má k dispozici všechny nové zbraně z arzenálu Primaris Adeptus Astertes, počínaje zbrojí Mark X.

Tím to ovšem nekončí. V krátkém traileru (sledujte ho výše) se ukáže, že pro Tita neplatí nějaká omezení ohledně rozřazení a prostě si vezme to, co se mu zrovna líbí a hodí. Začínáme s klasickým bolterem typu Cawl (to je takový hodně chytrý kyborg z Adeptus Mechanicus, který Primaris a jejich výstroj vytvořil), pak tu máme těžkou meltu od Eradicators a prostý chainsword (ovšem připevněný řetězy, že by z Tita měli radost i Kharn se Sigismundem). Pak se ale náš milý kapitán utrhne ze řetězu a na chvíli i z gravitace.

Jednotky Primaris zatím nemají jump pack jednotky typu Assault, ovšem Titovi někdo půjčil Mark X Omnis zbroj, kterou používají Suppresoři (ne, není to Gravis od Inceptorů, ta má mnohem masivnější část na ramenou a za hlavou, to bychom neviděli Titův mužný týl) a umí dočasně létat. Na chvíli pak chainsword vymění za power sword, následně používá Occulus Bolt Carbine, kterou mají pro změnu v arzenálu Incursoři. Mimochodem, v té samé scéně můžete vidět, že po vašem boku na Tyranidy útočí i jednotky Imperiální gardy, takže je třeba smířit se s tím, že největšími hrdiny budou oni a ne vy. Jen se podívejte!

No a na těžkou práci si Titus prostě vezme Thunder Hammer a to víte, že v tu chvíli veškerá legrace končí.

V tom všem mu asistují Tyranidi ve všech možných formách. Popravdě řečeno, pořád jsem trochu rozmrzelý, že padla volba zrovna na ně, nicméně základem hratelnosti Space Marine je kosení nepřátel po desítkách a občas nějaký silnější nepřítel, což zase tolik frakcí neposkytuje. Orky jsme měli minule, kultistů máme dost v Darktide a aby Titus po desítkách likvidoval mariňáky Chaosu, to by z příběhového hlediska nedávalo smysl. Zahlédl jsem každopádně Gaunty, Termaganty, Tyranid Prime, snad Hive Guard, možná Exocrine a jako kulisy gardistické Hydry a Basilisky.

Jinak vypadá Space Marine 2 opravdu krásně, a to především v exteriérech. Hezky se (v traileru) hýbe, biomasa cáká na všechny strany a je vidět, že tvůrci ze Saber Interactive už nechali minulou generaci konzolí za sebou.

Hra vyjde na PC, PS5 a Xbox Series X/S, a to v příštím roce. Přesnější datum vydání ale neznáme.