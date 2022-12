Podívejte se na akční fantasy Immortals of Aveum od tvůrců Dead Space

15. 12. 2022 8:30 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Immortals of Aveum zní jako otravně generický název, byla by ale škoda hru minout. Trailer, kterým se totiž hra během The Game Awards představila, má solidní atmosféru. Ať už jde o stylovou magii sesílanou hbitými prstíky hlavního protagonisty, nebo o naprosto epicky vypadající bitvy. Samozřejmě jde jenom o koncept, ale rozhodně hra od studia Ascendant zaujala na první dobrou. Potěší i fakt, že vývoj má pod palcem kreativní ředitel Dead Space, Bret Robbins.

zdroj: Ascendant Studios

„Založil jsem Ascendant Studios, abych vytvářel originální a epické hry, a tady jsme po čtyřech letech před dokončením naší první hry,“ uvedl Robbins v tiskové zprávě. „Co začalo jako bláznivý, vzrušující nápad, se rozrostlo v bláznivou, vzrušující AAA hru. Jako našeho vydavatelského partnera jsem si vybral společnost EA, protože víme, že díky ní se Immortals of Aveum dostane k co největšímu publiku. Jsem nadšený, že máme od EA podporu v podobě finančních zdrojů i zkušeností. Nemůžu se dočkat, až si hru všichni zahrají!“

Moc dalšího bohužel v tuhle chvíli o téhle singleplayerovém titulu nevíme, ale minimálně stojí za to sledovat, co se z Immortals of Aveum vyvrbí. Ostatně datum vydání je stanovené na příští rok, a to jak pro PC, tak pro současnou generaci konzolí.