Podívejte se na první trailer z pokračování Valiant Hearts

9. 12. 2022 7:52 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Před dávnými osmi lety vyšla originální hra Valiant Hearts: The Great War – krásně malovaná plošinovka z první světové války, která rozhodně nebyla akční střílečkou, o to více ale procítěným dramatem. Až letos v září Ubisoft oznámil její pokračování, které ukázalo svůj první trailer během dnešních The Game Awards.

Mnohé jistě zklame, že půjde čistě o mobilní hru, která bude navíc dostupná pouze předplatitelům Netflixu, což se v budoucnu bude týkat i mobilních her ve světech Assassin’s Creed a Mighty Quest. Ale zbytek informací už zní zajímavě.

Ve hře se vrátíme do první světové války a budeme sledovat osudy čtyř postav, jejich přátelství, snahu přežít a co musejí obětovat. Příběh se bude točit okolo regimentu Harlem Hellfighters, což byla vůbec první afroamerická jednotka ve válce. Třešničkou na dortu budiž přítomnost pejska Walta z jedničky, který vám i tentokrát bude pomáhat s průzkumem a puzzly.

Valiant Hearts: Coming Home od původních autorů vyjde začátkem roku 2023.