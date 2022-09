Ubisoft se spojil s Netflixem – chystají mobilní Assassin’s Creed, Valiant Hearts 2 a Mighty Quest

10. 9. 2022 23:32 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Herní předplatné streamovací platformy Netflix se v budoucnu rozroste o trojici her od Ubisoftu, které budou dostupné jen a pouze v tomto předplatném. Jednou z nich bude mobilní hra zasazená do série Assassin’s Creed, o které v tuto chvíli nevíme vůbec, ale vůbec nic. Snad jen to, že jde o jinou hru než oznámený Codename Jade zasazený do Číny. Zároveň bylo připomenuto, že se stále dělá na dříve oznámeném hraném akčním seriálu podle Asassin’s Creed.

Druhou mobilní hrou, kterou si zahrajete jen s předplatným Netflixu, bude Valiant Hearts 2, pokračování již osm let staré, krásně kreslené a dosti unikátní plošinovkové adventury zasazené do první světové války. Ani o této hře se ale v tuto chvíli nic nedozvídáme.

A do třetice všeho dobrého dodá Ubisoft Netflixu další díl povedeného akčního free-to-play RPG The Mighty Quest for Epic Loot. A jako v předchozích dvou případech nevíme ani u této hry vůbec nic. A ani jedna hra se nedočkala ani předběžného data vydání.