Hry na Netflixu zajímají méně než 1 % uživatelů

9. 8. 2022 16:43 | Novinky | autor: Pavel Makal

Předplatné Netflix většina uživatelů vnímá jako místo pro sledování seriálů, filmů či reality show. Přesto se tento gigant v nedávné minulosti pokusil proniknout do dalšího segmentu zábavního průmyslu a propojit svou platformu také s herním světem. Navzdory nemalé investici se ale ukazuje, že uživatelé o tento typ obsahu nejeví zájem.

Web CNBC totiž na základě dat služby AppTopia informoval o tom, že ke stažení herního obsahu z Netflixu došlo ve 23 milionech případů. Ačkoli se toto číslo může zdát relativně slušné, v kontextu 220 milionů předplatitelů nejde o žádnou výhru.

To ovšem není to nejhorší. Mnohem bolestnějším výsledkem je fakt, že se k hernímu obsahu na Netflixu pravidelně vrací jen 1,7 milionu zákazníků, tedy méně než 1 procento z celkového počtu.

Netlix se do herní sféry hlouběji zapojil koncem loňského roku, kdy uživatelům mobilních zařízení s operačními systémy iOS a Android nabídl ke stažení pětici her, mimo jiné adaptaci populárního seriálu Stranger Things. V současné době si předplatitelé mohou zahrát pětinásobek původního počtu titulů, přičemž do konce roku má být dostupných her zhruba padesát.

Netflix se v poslední době potýká s větším množstvím problémů. Kromě iniciativy #cancelnetflix, která platformě vyčítá zrušení LGBTQ+ seriálu First Kill, je to především pokles předplatitelů a sledovanosti, který vychází primárně z rušení populárních pořadů a nedostatečné kvality i kvantity v nabídce.