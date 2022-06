Knihovna her předplatného Netflix se rozrůstá a zaznamenává miliony stažení

17. 6. 2022 12:02 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Analytická společnost Sensor Tower informuje o stavu her v rámci filmového/seriálového předplatného Netflix. To spustilo herní sekci loni v listopadu s pouhými pěti mobilními hrami, jejichž katalog se k dnešnímu dni rozrostl na 24 titulů dostupných přes Google Play a Apple App Store.

Během půl roku od spuštění došlo ke 13 milionům stažení těchto her po celém světě, přičemž třemi nejstahovanějšími hrami jsou Stranger Things: 1984 (2 miliony), Asphalt Xtreme (1,8 milionu) a Stranger Things 3: The Game (1,5 milionu). Netflix v minulosti koupil herní studia Boss Fight Entertainment, Night School a Next Games na podporu svého herního předplatného, které by časem mělo zahrnout i větší hry.