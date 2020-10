Netflix chystá seriál Assassin’s Creed

27. 10. 2020 15:47 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Netflix to se seriálovými adaptacemi herních značek myslí vážně. Produkční a streamovací služba dnes na svém Twitteru oznámila, že jako další se do řady na vlastní hraný seriál postaví Assassin’s Creed. Hlavními producenty seriálu se stává šéfka televizní divize Ubisoftu Danielle Kreinik spolu se starším viceprezidentem Ubisoftu Jasonem Altmanem, kteří stojí za nedávným seriálem z prostředí herního studia pro Apple TV+ s názvem Mythic Quest.

Příliš mnoho dalších informací zatím Netflix neodhalil, snad kromě krátkého klipu se světoznámým logem asasínského řádu. Nevíme tedy, jestli půjde o adaptaci některé z her, minulost ale nahrává spíše možnosti, že Ubisoft bude prostřednictvím seriálu vyprávět úplně nový příběh, podobně jako tomu bylo v případě filmu z roku 2016.

Filmová adaptace s Michaelem Fassbenderem se původně měla dočkat pokračování, práva k ní nicméně drží Fox. Potom, co televizní a filmovou společnost odkoupilo Disney a převzalo jeho agendu, se rozhodlo dát přednost jiným projektům.

Asasíni nejsou zdaleka jedinými zástupci herního světa, kteří by se v blízké době mohli na Netflixu zabydlet – anebo už v něm bydlí. Chystá se dvojice seriálů z prostředí hororového Resident Evilu, film na motivy Beyond Good & Evil či Dragon’s Lair nebo animák s tematikou Zaklínače, který má navázat na úspěch hraného seriálu, jehož třetí sezóna se připravuje, aniž by byla vůbec dokončená ta druhá. Dobré ohlasy na streamovací službě mají i anime Castlevania a Dragon's Dogma.

Svých adaptací od Netflixu by se mohl dočkat také karetní Magic: The Gathering, kreslený Cuphead anebo spící stealthová série Splinter Cell. Podle zveřejněného teaseru se ale zdá, že by seriálový Assassin’s Creed mohl dorazit už poměrně brzy. O dalších detailech vás samozřejmě budeme informovat.