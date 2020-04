Seriál Castlevania od Netflixu ukazuje, jak má vypadat adaptace videohry

PlayStation 2 Xbox

- Téma autor: Aleš Smutný

Castlevania je jednou z klíčových značek videoherní historie a je hřích, že se nedočkala v posledních letech tolik potřebné revitalizace. Náplastí na to ovšem může být, a také je, animovaný seriál z produkce Netflixu, který se řadí mezi to nejlepší, co můžete v rámci videoherních adaptací vidět. Pokud jste jej doposud ignorovali, doufám, že po přečtení této recenze to napravíte.

Dlouho se zdálo, že je tahle adaptace ve svém vlastním pekle: produkce začala v roce 2007 a zasekla se na osm let. Původně mělo jít o VOD (video-on-demand) film, k němuž měl scénář napsat komiksový tvůrce Warren Ellis, který stvořil skvělé kousky jako Transmetropolitan, Iron Man Extremis a část Hellblazera, než mu DC zakázalo psát o školních masakrech.

To, že bude film, o mnoho, mnoho let později transformovaný na seriál, věrný duchu herní předlohy, měla zajistit spolupráce Ellise s „otcem“ Castlevanie Kódžim Igarašim. Spolupráce prý šla skvěle, Igaraši byl z adaptace nadšený… a tak Ellisovi hodil na hlavu osm verzí scénáře, ještě než se vůbec rozjela produkce. Jakkoliv si prý Ellis téma i práci s Igarašim pochvaluje, prý jej jednou v nějaké temné uličce zmlátí.

Prokletá cesta

Tématem adaptace se stala Castlevania III: Dracula’s Curse, a tedy příběh Trevora Belmonta. Igaraši s Ellisem se shodli, že změny ve scénáři jsou nutné, protože film přeci jen není hardcore 2D akce z roku 1990, která nemá zas tak silné příběhové pozadí.

Pak ovšem celá produkce upadla do torporu jako usínající upír a znovu se rozběhla až v roce 2012, kdy se jí ujal Adi Shankar a společně s Netflixem začal na tvorbě pracovat. Netflix chtěl jen malé změny, vrátil ke scénáři Ellise a to vše jim opětovně odkleplo Konami, které myslelo, že se už žádné Castlevanie nedočká a bude muset udělat další pachinko…

Střih. Je rok 2017 a na Netflixu vyšly první čtyři epizody animovaného seriálu Castlevania, které tvoří jeho první sezónu. Děj bere základní premisu Dracula’s Curse a rozvíjí ji, kde to jen jde. Ellis se vyžívá v ambivalentním vyobrazení postav, nerad vytváří černobílé charaktery a Castlevania z toho naplno těží.

Dracula je sice antagonista, ale hned první epizoda je zpracovaná tak, že mu skoro fandíte. Poté, co se nechá lidskou ženou a svou budoucí manželkou Lisou obměkčit, že lidstvo možná není jen stádo pochodujícího krmiva, se vydá na cestu po světě. Protože ovšem žádný dobrý skutek nezůstane po zásluze nepotrestán, místní církevní hodnostáři se v rámci očistného zápalu rozhodnou s vědkyní a felčarkou vypořádat po svém, tedy jejím zapálením na hranici.

Když se Dracula vrátí z cest, najde jen její ohořelé kosti a rozhodne se, že dost bylo homo sapiens. Do světa vypustí své pekelné armády a rozhodne se jej utopit v hemoglobinu. A protože je Castlevania skvěle natočená, vy mu držíte palce.

Pak ovšem přijde na scénu další herní hrdina, který se od seriálu dočkal vskutku královského zacházení. Trevor Belmont, opilec, vagabund, tulák a poslední člen slavné rodiny, která bojovala s monstry. Jak už to bývá, všechno cizí je podezřelé, a tak dobrý lid Belmonty poslal do exilu, tedy ty, kteří přežili masakr.

Trevor se tak bezcílně toulá světem, přežívá na okraji společnosti a rozhodně nepřipomíná brilantního bojovníka s monstry. Osudnou se mu ovšem stane návštěva Grešitu, města, které každou noc obléhají armády monster a každý den armády církevních fanatiků.

Trevor se postupně začne zamotávat do války Draculy s církví a do děje se přidávají další postavy ze hry, především tedy Mluvčí Sypha Belnades a později i Alucard. Celá první série končí velkolepou akční bitvou a svým úspěchem stvrzuje budoucnost tohoto seriálu.

Netflix následně odkývl další sezónu a z pokusu, zda bude o Castlevanii zájem, se stal dlouhodobější projekt. Ellis mohl sáhnout hlouběji do herního univerza a v druhé řadě přivést postavy z dalších her, jako jsou forgemasteři Hector a Isaac. Je ale třeba říct, že změny v ději už jsou zde obrovské a postavy zde hrají zcela jinou roli než ve hrách (tohle se týká právě Trevora s Isaacem, kteří se objevili v Curse of Darkness).

Západní anime

Není divu, že seriál uspěl, protože si vlastně vypůjčuje to nejlepší ze dvou animátorských a produkčních škol – americké a japonské. Jde o perfektní souznění obou stylů. Při pohledu na animaci by mnozí tipovali, že jde o klasické japonské anime, a hledali by v nastavení japonskou zvukovou stopu. Což prosím nedělejte, protože anglický dabing je skvělý. Jako Trevor tu boduje Richard Armitage (Thorin Pavéza z Hobita), Alucarda namluvil James Callis (Dr. Balthar z Battlestar Galactica) a Draculu vynikající Graham McTavish (řada her i seriálů a také Dvalin z Hobita).

Z hlediska animace jde o špičku a je vidět, že Netflix nešetřil. Choreografie akčních scén je povedená a souboje jsou detailní, což bývá místo, kde mnoho animačních studií s menším rozpočtem musí šetřit a „podvádět“ pomocí náznaků mimo scénu nebo výrazné stylizace, která zakryje menší počet obrázků.

U Castlevanie tohle nehrozí a navíc ji doplňuje jasně definovaný vizuální styl. Tvůrci dle svých slov hodně čerpali z ilustrací Ajami Kodžimy ke Castlevania: Symphony of the Night a z hlediska animačního stylu a techniky se dívali po klasikách, jako je anime Ninja Scroll, manga Blade of the Immortal a především filmy Berserk: Golden Age Trilogy, na nichž část týmu dokonce spolupracovala. Výrazový styl podtrhuje zpracování druhé sezóny, kdy se přidali i tvůrci se zkušeností z japonského animátorského studia Madhouse.

To, že Netflix začal Castlevanii věřit, podtrhuje zvýšený rozpočet. Místo čtyř dílů je jich v druhé sezóně osm a dokončují tak původně plánovanou trilogii, kterou Ellis napsal už před lety. Zatímco první sezóna byla v rámci děje logicky schematičtější (do čtyř dílů se toho tolik nevejde), ta druhá mohla naplno rozkreslit celý svět.

Nabízí mnohem hlubší vzhled do společnosti a politiky upírů, stejně jako víc prokresluje jednotlivé postavy a dává jim větší hloubku. Druhá sezóna skutečně slouží jako velmi uspokojivý konec jedné příběhové linie, ale zároveň už staví prostor pro třetí.

Víc hrdinů, víc zábavy, víc dialogů

Jelikož je druhá sezóna delší a má prostor na politikaření a nimrání se v psýché hrdinů, může zklamat ty, kteří by čekali skoro neutuchající akci jako v první sezóně. Jenže právě v momentech, kdy se může Trevor trochu otevřít a ukázat víc z dědice slavné rodiny, případně Alucard vyřešit fakt, že jde proti svému vlastnímu otci, tkví opravdové kouzlo Castlevanie.

Ano, bitvy a epické souboje jsou hezké, ale nemohou se v mých očích rovnat momentům, kdy Alucard zvedne v sídle Belmontů trofejní lebku dětského upíra a nabídne tak ellisovský pohled na to, že ne vše je černobílé. Stejně na tom je vztah Isaaca a Draculy, přičemž právě Isaac si dost scén krade pro sebe.

Pokud měl někdo obavy, kam se dokáže odrazit třetí sezóna, naštěstí byly rychle zažehnány. Tady už nechci zmiňovat ani jména postav kvůli spoilerům, ale řeknu jen, že ten, kdo se zdá být celou dobu nejzbytečnější, má bezkonkurenčně nejlepší vyvrcholení své dějové linky v „trojce“ a pár vedlejších postav velmi úspěšně přebírá otěže vedení celé ságy.

Desetidílná sezóna je ukecanější, ale v tomto případě je to na místě, protože de facto slouží jako velká předehra k událostem chystané čtvrté – plus opět představuje pár povedených nových postav.

Předem vás chci varovat, pokud byste snad trpěli představou, že animovaný seriál nutně musí být přístupný všem věkovým skupinám: Nezkoušejte Castlevanii pouštět dětem, tohle opravdu není Avatar. Seriál je brutální, pro vytržené oko nejde daleko, sexu se také neštítí, takže správná temná Castlevanie.

Seriálu se především daří pracovat s již zmíněnou nečernobílostí. Samotný Dracula není zosobnění zla, ale tragická postava. Špičkování Trevora se Syphou je příjemné odlehčení, které v pravý čas ustupuje vážnějším tématům bublajícím pod povrchem, a Alucard je sám o sobě nesmírně smutná figura. Hlavně ale fungují vedlejší postavy, ať už jsou epizodické, nebo je čeká delší účast v pochmurném masakru.

Tenhle seriál vám, pokud jste to ještě nepoznali, z celého srdce doporučuju, ať už s předlohou máte zkušenosti, nebo ne. Warren Ellis jej napsal tak, že je zcela uchopitelný i pro ty, kteří v životě o Belmontech neslyšeli (což byl ostatně i on sám) a celá produkce ho drží na vysoké audiovizuální úrovni.

Pokud se budeme někdy chtít bavit o těch nejlepších adaptacích her, kromě Silent Hillu do této kolonky stoprocentně spadá právě Castlevania a její neustále se rozrůstající svět. A pokud už máte seriál za sebou a líbil se vám, vězte, že Adi Shankar už pracuje, opět jako producent, s Netflixem na seriálech Assassin’s Creed a Devil May Cry.