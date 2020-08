Netflix chystá film podle kultovního Beyond Good & Evil

3. 8. 2020 12:05 | autor: Václav Pecháček

Streamovací gigant Netflix opět jednou hodlá adaptovat slavnou počítačovou hru. Tentokrát si vybral legendární adventuru Beyond Good & Evil, kterou bude vytvářet ve spolupráci s Ubisoftem, a to ve formě filmu, nikoliv seriálu. S informací přišel The Hollywood Reporter.

Do režisérského křesla usedne Rob Letterman, specialista na zvláštní efekty, kterého můžete znát například díky překvapivě povedenému Detektivovi Pikachu. Coby producenti mu budou asistovat Jason Altman a Margaret Boykin z divize Ubisoftu zaměřené na filmy a seriály. Scenáristy ovšem projekt teprve hledá.

S Detektivem Pikachu toho má projekt společného víc než jen jméno režiséra – taktéž půjde o hraný snímek s výraznými prvky počítačové animace. Dává to smysl, protože takové antropomorfní prase Pey’j (nebo jakýkoliv jiný zvířecí obyvatel planety Hillys) by asi jen těžko mohlo být ztvárněno hercem v masce.

Zatím není zřejmé, nakolik bude film kopírovat události původní hry. Je možné, že tvůrci raději prozkoumají jiné příběhy ze stejného univerza nebo se zaměří na chystaný druhý díl. Já osobně můžu říct, že bych se v televizi raději podíval na eskapády odvážné, zelenou barvou posedlé fotoreportérky Jade. Velké naděje si ale nedělám, protože Netflix na Twitteru použil obrázek ze dvojky a nemluví o boji za svobodu Hillys, nýbrž o „epickém dobrodružství vesmírných pirátů“.

☠️☠️☠️ Some good news for Beyond Good & Evil fans ☠️☠️☠️



A Netflix feature film adaptation of @Ubisoft's epic space pirate adventure is in development! pic.twitter.com/H5uMIXhir6 — NX (@NXOnNetflix) July 31, 2020

Animovaný seriál Castlevania už dokázal, že Netflix dobrou herní adaptaci vytvořit umí. Početný zástup věrných fanoušků Beyond Good & Evil bude doufat, že se mu to povede i tentokrát.

zdroj: Vlastní