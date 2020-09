Resident Evil vás postraší rovnou ve dvou seriálech od Netflixu

29. 9. 2020 10:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Hororová série Resident Evil se za svou 24letou historii dočkala mimo sedmi základních dílů celé řady spin-offů, filmů a v poslední době také remaků. Zejména filmoví a seriáloví tvůrci jí v poslední době věnují spoustu lásky – režisér Johannes Roberts chystá reboot filmů a Netflix chystá ne jeden, ale rovnou dva seriály, jak Capcom oznámil na letošní Tokyo Game Show.

O tom prvním, hraném, jsem psala nedávno: Příběh bude vyprávěn ve dvou časových liniích, kde ta první bude o stěhování sester Weskerových do New Raccoon City a ta druhá o zombie apokalypse, která nastala o mnoho let poté. Druhý, čerstvě oznámený seriál od streamovací služby bude výtvorem CGI, ale nabídne fanouškům série velmi známé protagonisty.

V teaseru na Resident Evil: Infinite Darkness můžete vidět policistu Leona S. Kennedyho s Claire Redfield na návštěvě strašidelného domu obydleného kým jiným než zombíky. Producentem seriálu je Hirojuki Kobajaši, který se podílel jak na herní části celé značky, tak i na trojici animovaných filmů Resident Evil: Degeneration, Damnation a Vendetta.

Ty jsou na rozdíl od většiny filmové série s Millou Jovovich poměrně zdařilé, takže by nadcházející Infinite Darkness nemuselo být velkým krokem vedle. Na Netflix tenhle seriál dorazí v roce 2021 a bude obsahovat osm hodinových epizod.

Kromě dvou seriálů a jednoho filmu se chystá také osmý díl herního Resident Evilu s podtitulem Village, který se atmosférou chce přiblížit kultovní čtyřce a zároveň se pyšní snad nejlepším logem, jaké v herním průmyslu kdy vzniklo.