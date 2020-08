Potvrzeno: Netflix natočí seriál na motivy Resident Evilu

Herní hororová série Resident Evil se dočkala už šestice filmů s Millou Jovovich v hlavní roli. Namísto sedmičky se chystá restart režírovaný Paulem W. S. Andersonem a taky hned osmi hodinových epizod první sezóny seriálu natáčeného pro Netflix. Postará se o něj stejná produkční společnost Constantin Film.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD