Zanedlouho začne komediální seriál Mythic Quest z prostředí vývoje her

- Video autor: Patrik Hajda

Ubisoft na loňské E3 oznámil spoustu zajímavých her, ale také produkt, se kterým se na herních výstavách prakticky vůbec nesetkáváme – seriál. Nejde o animák vycházející z Assassin’s Creed, Splinter Cella ani jiné značky studia. Seriál Mythic Quest: Raven’s Banquet navenek vlastně nemá s Ubisoftem nic společného. Budete v něm sledovat trable fiktivního studia, které stojí za nejpopulárnějším MMO na světě.

Hra Mythic Quest je ve světě stejnojmenného seriálu tím, čím byl v tom našem World of Warcraft. Největší, nejpopulárnější a nejúspěšnější MMO, které hned tak nenašlo konkurenci. V Mythic Quest: Raven’s Banquet ale nebudete svědky toho, jak takové MMO vzniká, jelikož už dávno existuje. Seriál se bude točit kolem problémů s vývojem prvního velkého datadisku Raven’s Banquet.

Ještě mnohem víc tu zřejmě půjde o postavu Iana Grimma (Rob McElhenney), tvůrčího ředitele, kterému rozhodně nechybí ego. Projekt považuje za svůj, je pánem, který rád řídí poslušné (a dost možná i neposlušné) ovečky. Seriál tedy bude ze značné části o nelehkých vztazích na pracovišti a dá se očekávat, že se v něm zohlední problémy propírané v moderní společnosti.

Jaká je spojitost Ubisoftu se seriálem Mythic Quest: Raven’s Banquet? Mezi výkonnými producenty se najde pár lidí z herní společnosti a tipoval bych, že půjde o poradenství ohledně vývoje her, aby se seriál alespoň trochu přiblížil realitě. Zároveň by Ubisoft mohl stát za úryvky ze „hry“ Mythic Quest, které můžete vidět v traileru. Co tam ale dělá to Kingdom Come: Deliverance hned v prvním záběru? Jestli to tedy je Kingdom Come. Rozhodně to tak vypadá.

Mythic Quest: Raven’s Banquet se rozprostře na devíti epizodách první série a zatím nebyly oznámeny další série. O pokračování asi klasicky rozhodne až sledovanost první řady. Ale umím si představit, že takové zasazení se dá ždímat donekonečna. Přijdou další datadisky, nové hry, zkoumání VR, studio se může rozrůst na vydavatelství, založit si vlastní eshop…

Premiéra prvního dílu proběhne 7. února exkluzivně na Apple TV+.