Únik zřejmě potvrdil třetí řadu seriálového Zaklínače

2. 10. 2020 15:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

Těžko věřit tomu, že od uvedení první řady seriálového Zaklínače brzy uplyne celý rok. Mám ještě v živé paměti netrpělivé očekávání fanoušků, zjištění, že v hlavní roli se objeví supermanovský Henry Cavill, hodnocení castingu ostatních postav i názorové rozdělení publika po vydání.

Druhá série, která má dále rozvinout příběh princezny Cirilly, bohužel nabrala zpoždění kvůli koronavirové pandemii. K natáčení se štáb vrátil letos v srpnu a na naše obrazovky by měla dorazit až v příštím roce. Uvidíme v ní údajně více zaklínačů než jen Geralta z Rivie, objevit by se měli Vesemir, Lambert a Coën, spekuluje se ale i o některých dalších.

Co se týče konkrétnějšího termínu vydání, indicie naznačují, že by k němu mohlo dojít v srpnu 2021, protože společnost Platige Image, která se stará o speciální efekty, má deadline na dokončení v červenci příštího roku. V případě první sezóny to byl listopad 2019, přičemž k vydání došlo o měsíc později.

Víme i o chystaném šestidílném spinoffu s podtitulem Blood Origins, který se má odehrávat 1 200 let před dějem hlavního seriálu a vyprávět o světě lidí, elfů a monster a zrodu zaklínačů. I na něm pracují scenáristé Lauren S. Hissrich a Declan de Barra.

Na webu Amerického cechu scenáristů se nyní objevil listing už i třetí sezóny, která má předpokládaný termín 2020-2021. S ohledem na současnou situaci a dostupné informace to ale vypadá, že se jedná o termíny produkce, nikoli vydání. Smysluplnější odhad toho, kdy seriál skutečně dorazí na televizní obrazovky, je rok 2022.

Lauren S. Hissrich v minulosti zmínila, že materiálu mají tvůrci dost na sedm sérií, Geralt z Rivie tedy na obrazovkách zdaleka neřekl poslední slovo.