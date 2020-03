Ve filmu od Netflixu na motivy kultovního Dragon’s Lair by si mohl zahrát Ryan Reynolds

Dragon’s Lair bude známý především herním pamětníkům, jelikož se na arkádových automatech poprvé objevil v roce 1983 a oproti ostatním tehdejším titulům měl úžasnou grafiku díky technologii LaserDisc. Herně to sice nebylo žádné terno, ale v průběhu dvaceti let se série plošinovek dočkala několika pokračování. A po dlouhé odmlce, přerušované pouze vydáváním na moderních platformách s nálepkou kultu, by se tahle klasika měla dočkat i filmového zpracování.

Dragon’s Lair: The Movie se poprvé objevil na Kickstarteru už v říjnu 2015. Animátoři Don Bluth a Gary Goldman tehdy od fanoušků ságy požadovali 550 000 dolarů (přes 13 milionů korun), když ale ke konci kampaně nevybrali ani polovinu, sami ji zrušili. Vize se ovšem nevzdali a o pár dní později s ní zamířili na IndieGoGo, kde si tentokrát řekli jen o 250 000 dolarů a nakonec vybrali 731 000 dolarů (18 milionů korun).

Poslední zprávy o animovaném filmu zveřejnili v roce 2017, kdy se svým návrhem hledali většího investora. Pak bylo dlouho ticho a až teď se ozval Netflix s tím, že pracuje na filmu podle Dragon’s Lair. Ovšem nebude animovaný, nýbrž hraný. A v hlavní roli udatného rytíře Smělého Dirka by se mohl objevit Ryan Reynolds.

Netflix is developing a live action feature adaptation of the legendary 80s arcade game Dragon's Lair. @VancityReynolds is in talks to play noble Knight Dirk the Daring, on his quest to rescue Princess Daphne from the titular dragon.