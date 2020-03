Po Netflixu a YouTube zpomaluje přenos dat i PlayStation

PlayStation 4 PS4 Pro

- Téma autor: Šárka Tmějová

V souvislosti s epidemií koronaviru eviduje zvýšený zájem o své služby řada internetových zábavních firem. Jelikož spousta lidí vzorně zůstává doma, aby šíření viru zabránila tou nejjednodušší cestou, krátí si dlouhou chvíli jinak než obvykle, čímž logicky zvyšuje nápor na sítě. Nikdo z nás nechce, aby se zhroutil celý internet, a nechtějí to ani v Sony.

Poskytovatelé se snaží bránit přetížení všemožnými prostředky a než aby vás trápili častějšími výpadky, raději momentálně přikračují k omezení přenosové rychlosti. V minulých dnech snížení kvality videí oznámil Netflix a YouTube – klipy se vám automaticky nespustí ve FullHD, jak jste možná byli zvyklí. Ručně si kvalitu můžete zvýšit, ale už si na to budete muset vzpomenout.

Podobné opatření kvůli zvýšenému vytížení zavádí v Evropě také PlayStation. Na oficiálním blogu společnosti to uvedl šéf Sony, Jim Ryan. Jelikož je v současné době na internetovém připojení závislých mnoho lidí, je potřeba zajistit jeho stabilitu. Během čekání na hry pro PlayStation ze své knihovničky tedy můžete dočasně zaznamenat pomalejší stahování. Připojení v multiplayeru by se ale opatření týkat nemělo.

Osobně mi stahování na PlayStation Network jelo vždycky suverénně nejpomaleji ze všech dostupných herních klientů, takže patrně nepoznám žádnou změnu. Že by nastal čas návratu fyzických kopií her, kterých se tohle omezení netýká? Asi ne, vzhledem k zavírání obchodů. Ale můžete si je nechat doručit kurýrem... A pak si pěkně počkat na stažení všech patchů. Tenhle problém nemá řešení!

Nezbývá než doufat, že půjde o opatření co nejkratší. Taky už bych si radši šla hrát ven, než potřetí dohrávala The Last of Us!