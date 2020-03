Kvůli koronaviru jsou rušeny sportovní akce. Profesionální kluby místo toho hrají hry

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Václav Pecháček

Co mají dělat fotbalové či hokejové týmy, když jim koronavirová pandemie znemožní hrát zápasy, a dokonce ani jejich hráči spolu nemohou trénovat? Nějak svoje fanoušky přece zabavit musí – a extrémně efektivním prostředkem se ukazují být počítačové hry. Skutečná NHL se sice nehraje, ale kdo ji potřebuje, když existuje NHL 20?

Potenciál virtuální simulace skutečného sportu si uvědomili například v Kanadě. Montréal Canadiens, oblíbený to tým Lukáše Grygara, odehrál svůj zápas proti Anaheim Ducks v NHL 20, respektive ho za něj odehrál počítač. A není to žádná šmudla na 15 minut – celý přenos přesahuje tři čtvrtě hodiny a přitáhl 30 tisíc věrných diváků (Lukáš mimochodem může být klidný, Canadiens anaheimské kačery pěkně oškubali).

Stranou nezůstává ani fotbal. Klub Watford hrající nejvyšší anglickou soutěž svůj zápas proti Leicesteru odsimuloval pro změnu ve Football Manageru 2020. Což není zas tak překvapivé vzhledem k tomu, že klub je touto hrou sponzorován a její loga jsou viditelná například přímo na sedačkách, na nichž ve skutečném světě sedí náhradníci.

The show must go on



Watford vs @LCFC brought to you by @FootballManager!



Come on you 'Orns...#WATLEI pic.twitter.com/VFDaWJKDhg — Watford Football Club (@WatfordFC) March 14, 2020

V druhé anglické lize hrající Leeds, který letos bojuje o postup do Premier League, zvolil poněkud pohlednější variantu v podobě FIFA 20. Za oba týmy hrál údajně opět počítač, i když nevím, jestli tomu věřím – ovladač podle mě třímal útočník Patrick Bamford s jasným cílem, aby se jeho avatar stal hrdinou zápasu.

End to end stuff as Bamford makes it 2-1! What a cross from Harrison! pic.twitter.com/XTumrr6XRS — Leeds United (@LUFC) March 15, 2020

No a úplně od podlahy na to šli v týmu Leyton Orient ze čtvrté anglické ligy. Rozhodli se totiž uspořádat improvizovaný esportový turnaj mezi 64 dalšími týmy ve FIFA 20.

Good morning everyone!



Early this morning, we hit the 64 mark, as reigning Premier League champions @ManCity registered their interest!



Since then, we've had 5 more teams try to get in...



So we have two options for you to decide where we go next with this...



pic.twitter.com/QeEL8WAOJN — Leyton Orient (@leytonorientfc) March 16, 2020

Potřebné zájemce už mají (dokonce víc, než potřebovali), a to včetně mistrů Anglie z Manchesteru City, takže v úterý se můžete naladit na jejich sociální sítě a sledovat pořádnou anglickou kopanou. Možná ji bude komentovat Guy Mowbray, skutečný komentátor pracující například pro BBC! (Za upozornění děkujeme britskému Eurogameru.)

Available and ready for commentary pic.twitter.com/7RdS1BiKAy — Guy Mowbray (@Guymowbray) March 15, 2020

Zatímco fotbalové a hokejové hry z koronaviru zřejmě docela těží, basketbal je na tom úplně opačně. NBA 2K20 hráčům v kariérním módu umožňuje začít hrát sezónu přesně tak, jak se věci momentálně mají ve skutečném světě. Jenže protože jsou všechny zápasy odvolané, hra se jen bezmocně snaží najít nějaký záchytný bod a pak spadne, na což upozornil server Polygon.

Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby celosvětová krize pominula a život se vrátil do starých kolejí, a to včetně sportu. To se ale v nejbližší době určitě nestane, a kdyby měla česká první liga zájem simulovat zbytek zápasů ve Football Manageru, já bych se aspoň na zápasy Slavie rozhodně podíval. Jak dokazuje tenhle článek, nebyl bych sám.