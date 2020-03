PlayStation 5 nabídne ve zpětné kompatibilitě nejhranější hry současné generace. Bude to stačit?

PlayStation 5

- Téma autor: Patrik Hajda

Včerejší prezentace Sony o chystané konzoli PlayStation 5 vyvedla nejednoho hráče z míry. Místo úderných informací jsme dostali technicky náročné povídání (původně určené pro GDC), které běžnému uživateli konzole mnoho neřekne. Naštěstí máme v redakci Jirku, který nejdůležitější hardwarové informace sepsal do včerejšího článku. Ale přeci jen došlo i na jednu informaci spojenou s hrami a konečně víme, jak to bude se zpětnou kompatibilitou konzole.

Mark Cerny je novou obětí memů, které po včerejšku zaplavily internet. Jeho klidný, rozvážný projev nebyl ideální volbou pro udržení divácké pozornosti, která očekávala jasné spotřebitelské informace, ale místo nich dostala obrázky obvodů a povídání o tom, kterak se gigabajt na HDD načítá o tolik a tolik pomaleji než na SSD.

Vás už ale určitě zajímá, jak je to s tou zpětnou kompatibilitou, takže nechme ještě jednou promluvit vedoucího vývoje nové konzole: „Podívali jsme se na 100 nejlepších her PlayStationu 4 z hlediska doby strávené ve hře a očekáváme, že většina z nich bude hratelná na PlayStationu 5 při jeho vydání.“

Téměř sto her není pro jednoho hráče málo, a jelikož jde o seznam nejhranějších her, nebudou to žádné průměrné kousky. Ale sto lidí, sto chutí, každému tam nejspíš bude nějaký titul chybět.

Důvody jsou pozoruhodné. PlayStation 5 nebude obsahovat čip PlayStationu 4, který by umožňoval zpětnou kompatibilitu mnohem většího počtu her. Na vině je logicky snaha snížit výrobní náklady. Sony tak musí testovat každou hru zvlášť, a proto se nyní soustředí jen na nejhranější tituly. Možná se zpětné kompatibility dočkají i další hry po vydání konzole, ale o tom se Cerny už nezmiňuje.

Volí ale zajímavá slova jako důvod, proč zpětná kompatibilita nikdy nepůjde aplikovat plošně. Kód některých her prý jednoduše nezvládá variabilní frekvence PlayStationu 5. Jinými slovy je nová konzole na takové hry až příliš výkonná, a tak je třeba starší tituly upravit.

U konkurence se mezitím počítá se zpětnou kompatibilitou napříč všemi generacemi konzole až k prvnímu Xboxu a mohlo by teoreticky jít o stovky, ne-li tisíce her spustitelných na chystaném Xboxu Series X. Microsoft na druhou stranu nepočítá s exkluzivitami.

Bude to ještě zajímavý boj. Připomeňte si v našich shrnujících článcích vše, co víme o PlayStationu 5 a Xboxu Series X.