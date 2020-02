Xbox Series X bude mít grafický výkon 2× vyšší než Xbox One X

Xbox Xbox Series X Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

A je to oficiální: grafické jádro nové konzole od Microsoftu bude mít výkon 12 TFLOPS, potvrdil Microsoft ve svém blogovém příspěvku na Xbox Wire. Aktuální nejvýkonnější konzole Xbox One X má přitom GPU o výkonu 6 TFLOPS, nová generace by tak měla být ve vykreslování grafiky přibližně dvakrát výkonnější.

Dvakrát Xbox One X, devětkrát Xbox One

Když uvážíme, že Xbox One X si momentálně troufne na Red Dead Redemption II v nativním 4K, ač samozřejmě ne v nějakých vysokých FPS, vypadá výhled na nový Xbox velmi nadějně. S citelným nárůstem výkonu jsme samozřejmě počítali, je nicméně dobře, že po včerejším oznámení máme na stole nějakou konkrétní hodnotu.

12 TFLOPS, to je mimochodem asi 9× výkon původního Xbox One (1,31 TFLOPS). A číslo vypadá zajímavě i ve srovnání s aktuální generací grafických karet AMD Radeon. Momentálně nejvyšší model Radeon RX 5700 XT má výkon 9,75 TFLOPS, nový Xbox Series X by tedy měl být asi o 20 % výkonnější. RX 5700 XT přitom není žádné ořezávátko: co taková grafika zvládne, najdete v našem shrnutí.

Samozřejmě, odvozovat herní výkon čistě podle hodnot FLOPS vždy nejde: záleží na výrobci čipu, architektuře jádra a jejích optimalizacích, kapacitě pamětí, paměťové propustnosti a dalších technických parametrech. Zrovna u konzolí nám to ale může hodně napovědět.

Nová generace bude stejně jako ta stávající postavena na hardware od AMD. V případě srovnání s grafickými kartami AMD Radeon Navi je navíc stejná i architektura RDNA – v novém Xboxu půjde o její druhou generaci s hardwarovou podporou DirectX ray tracingu.

Hrubý výkon ale není jediné, čím by mohla nová konzole překvapit. Na místě jsou i optimalizace, které z komponent vymáčknou ještě další výkon. To ze světa konzolí dobře známe, podívejte se, jak vypadají poslední AAA tituly jako God of War, Death Stranding nebo Gears 5, přitom vnitřnosti aktuální generace konzolí už jsou hardwarově hodně za zenitem.

Jednou z takových věcí je nově potvrzená podpora Variable Rate Shading, zkráceně VRS. Technologie, kterou známe spíše z grafických karet Nvidia Turing, analyzuje obraz a určí místa, kde lze snížit míru zpracování (shading rate), aniž by to znamenalo nějakou ztrátu kvality obrazu. Teoreticky tak GPU přestane plýtvat výkonem na pixely, které uživatel neuvidí, a ušetří ho pro jiné operace.

Kup jednou, hraj na všem

Stěžejní snahou nové generace Xboxu je, zdá se, neomezovat hráče v tom, na jakém zařízení si chtějí obsah vychutnat. Kupříkladu první dva roky nebude mít Xbox Series X exkluzivní hry, ale všechny first-party tituly budou fungovat i na Xbox One.

S tím souvisí novinka „Smart Delivery“, což je označení pro funkci, díky které bude jedna verze hry fungovat na aktuální i budoucí generaci Xboxu. Nebude tak nutné hru pořizovat dvakrát, respektive nákup hry pro Xbox One se přenese i na Xbox Series X. Snad se potvrdí, že unifikovaný release dokáže využít výkon nového hardware, ale je to pravděpodobné vzhledem k tomu, jak momentálně funguje služba Play Anywhere, což je ekvivalent funkce pro PC / Xbox One.

Smart Delivery má každopádně fungovat u všech first-party titulů Xboxu, ale Microsoft se snaží přesvědčit i další vydavatele a vývojáře třetích stran, aby do programu zahrnuli i své hry.

Zpětná kompatibilita je očividně velké téma, proto příspěvek nezapomněl znova zmínit, že na Xbox Series X budeme mít přístup k obsahu všech čtyř generací. Kromě novinek si tak zahrajeme tituly pro Xbox One, Xbox 360 i původní Xbox. Hry by přitom měly těžit z vyššího výkonu next-gen konzole, takže nabídnou „stabilnější FPS, rychlejší načítání, vyšší rozlišení a vylepšenou kvalitu obrazu“.

Co se příslušenství týče, to stávající z Xbox One bude s Xbox Series X kompatibilní.

Rychlejší odezva, okamžitý resume

Opakování je matka moudrosti, takže si znova potvrdíme, že v Xbox Series X bude rychlé SSD nové generace, podle vyjádření pravděpodobně navržené nové konzoli na míru. Zajímavější ale je zmínka o možnosti uspat a rychle probudit několik her naráz. Quick Resume tak slibuje pokračování hraní bez načítacích obrazovek u vícero her.

Problém se sníženou odezvou ovládání při hraní na konzoli by měla vyřešit technologie DLI, Dynamic Latency Input, což je optimalizace protokolu bezdrátového ovladače Xboxu, aby byl co nejvíce responzivní. Společně se snižující se odezvou obrazu v herních televizích (nebo alespoň v jejich herním módu) by tak hraní na konzoli nové generace mohlo být zase o něco příjemnější.

Když už mluvíme o televizích, Xbox Series X by měl využít možnosti nové generace rozhraní HDMI 2.1, jako je Auto Low Latency Mode (ALLM) a variabilní snímková frekvence (Variable Refresh Rate / VRR).

První z funkcí zajišťuje, aby se displej připojený ke konzoli automaticky nastavil do módu s nejlepší herní odezvou, zatímco druhá vymoženost synchronizuje obnovovací frekvenci displeje s výstupem grafického čipu, čímž zabraňuje trhání obrazu a zvyšování odezvy. VRR znají uživatelé PC také pod ekvivalentními technologiemi G-Sync nebo Free-Sync.

A komu by bylo málo 60 FPS, nechť ví, že Xbox Series X bude mít podporu snímkové frekvence až do hodnoty 120. To se bude v následujících letech hodit, protože předpokládám, že se na trh dostanou nové modely televizí se 120Hz panely (jak už ukazují první vlaštovky). Tahle možná symbióza a slib vylepšeného zážitku by mohla být pro spoustu hráčů důvodem přesedlat na novou generaci.

Další várku informací o Xbox Series X můžeme očekávat před E3 na začátku června.