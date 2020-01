Nový Xbox nebude mít exkluzivní hry. Po první dva roky bude vše kompatibilní s Xboxem One

Xbox Series X Xbox One Windows Xbox 360 Xbox One X

- Téma autor: Patrik Hajda

V redakci máme na bitvu PlayStationu a Xboxu docela jednotný názor – Microsoft potřebuje exkluzivní hry. Ty jsou v případě Sony důvodem, proč máme jejich konzoli. Nechceme přeci přijít o ty nejlepší hry své doby, ať už jde o God of War, Spider-Mana, The Last of Us, nebo třeba Bloodborne. Doufali jsme, že nadcházející generace konzolí nám dá důvod, proč investovat do Xboxu, ale Microsoft nám právě dal jasně najevo, že exkluzivity tím důvodem rozhodně nebudou.

Web MCV vyzpovídal šéfa studií Microsoftu Matta Bootyho, který prozradil plány s novou generací i patnácti herními studii, které má nyní firma pod palcem. Ta nejzásadnější informace je z oblasti exkluzivních titulů. Booty v rozhovoru vyzdvihuje úspěch Sony s jejich exkluzivitami, ale Microsoft z této cesty schází ještě víc než dosud.

Všechny hry, které vyjdou v prvním až druhém roce života Xbox Series X, budou kompatibilní se současnými platformami Microsoftu, tedy Xboxem One a počítači s Windows. Platí to i pro velká očekávaná jména jako Halo Infinite.

A důvod je vskutku prostý: „Chceme zajistit to, že když někdo investuje do Xboxu [One] kdykoliv odteď do vydání Xbox Series X, tak bude rád za tuto investici a bude vědět, že jsme odhodlaní zásobit ho obsahem,“ říká Booty v rozhovoru s MCV (díky GamesIndustry za upozornění).

Microsoft tedy dál razí své heslo o dostupnosti svých her na co největším počtu zařízení, s čímž má v budoucnu vypomoct i hraní streamované přes xCloud. Přesedlání na nový Xbox tedy nebude nutností, pokud si budete chtít zahrát některé z novinek, a bude mít smysl hlavně pro ty, kterým záleží na lepším chodu her.

„Naším plánem je vzít jednu nebo dvě značky, na které se budeme soustředit a zajistíme u nich, že vyjdou spolu s novou konzolí a využijí všechny její přednosti. Pro nás je takovou velkou příležitostí hra Halo Infinite.“

Nový díl série, která je s Xboxem od jeho počátku, si tedy zahrajete i na Xboxu One, ale na Xboxu Series X bude po technologické stránce o kus dál.

Booty se dále v rozhovoru vyjádřil ještě ke studiím, která Microsoft loni skoupil. V nové generaci si chtějí zakládat na dodržování termínů, což se jim v té současné prý moc nedařilo. Neukazoval sice prstem, ale třeba takový Crackdown 3 se odkládal celé roky. S patnácti studii je v plánu vydávat novou hru každé 3–4 měsíce.

Booty zdůrazňuje, že nehodlají míchat vývojáře mezi studii, jak se to občas ve velkých společnostech stává. Podle něj nemá smysl v případě krize přesouvat tvůrce Minecraftu k tvůrcům Sea of Thieves, aby jim vypomohli. Každé studio má svůj charakter a jejich míchání by asi mnoho užitku nepřineslo.

Co ale firma podporuje, je rozdvojování studií a pomoc zvenčí. Booty jako příklad uvádí studio Rare, které má jeden tým zodpovědný za podporu Sea of Thieves, zatímco druhý tým vyvíjí nedávno oznámenou Everwild. Stejně tak v 343 Industries vyvíjejí Halo Infinite po boku Halo: Reach pro PC.

S tématem se pojí ještě spekulace Jasona Schreiera z Kotaku, který se v podcastu (díky VG247 za upozornění) odkazuje na své zdroje, které tvrdí, že Sony se v nové generaci bude držet svého kopyta a na PlayStationu 5 vyjdou exkluzivní hry pouze pro tuto konzoli.

Na otázku ohledně her vycházejících na obou generacích konzolí a u obou konkurenčních výrobců zároveň Schreier odpovídá další dlouho spekulovanou hrou. Crossplatformní prý bude spousta her, ale on si jako příklad vybral neoznámenou Assassin’s Creed Ragnarok, ze které se tu a tam objeví nějaká ta pochybná informace nebo rovnou předobjednávka.

Možná nevěříte, že by se nový Assassin vydal mezi drsné Vikingy, ale že se Sony bude držet exkluzivních titulů, si určitě domyslíte sami i bez zákulisních drbů. U Microsoftu se nabízí otázka, jak dlouho hodlají vývojáře nutit vyvíjet hry pro starou i novou generaci konzolí zároveň a jak dlouho se tedy budou tvářit, že investovat do Xboxu One má stále ještě smysl. Respektive kdy konečně začne mít opravdový smysl investovat do nové generace.

Řada hráčů možná usoudí, že bude lepší si těch pár let počkat a novou konzoli si koupit, až bude levnější. O žádné hry totiž tím pádem nepřijdou.