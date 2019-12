Nová konzole od Microsoftu nejspíš nakonec vyjde ve dvou verzích

PlayStation 5 Xbox Series X

Přípravy na čtvrtou epizodu konzolových válek, která by se měla naplno rozhořet někdy okolo příštích Vánoc, jsou v plném proudu. Úplně přesné složení armád zatím neznáme ani na jedné straně, ale vypadá to, že Microsoft přeci jen vytáhne na bitevní pole s dvěma variantami svého nového zařízení.

Zdroje Kotaku tvrdí, že společně se slibovaným Project Scarlett, co má „nastavit novou laťku pro výkon a rychlost konzolí“, vyjde i o něco chudší příbuzný s kódovým označením Lockhart. Což papírově není zas taková novinka - lidovou verzi zařízení tohoto jména předpovídal mimo jiné už loňský únik microsoftí roadmapy. Ale jinak to byla docela horská dráha.

Phil Spencer ve svém panelu na E3 2018 sliboval, že je firma v „pokročilém stádiu vývoje nových konzolí Xbox“. V množném čísle. Ale na E3 2019 se při oficiálním představení Scarlett zase Microsoft soustředil výhradně na jedno zařízení, což vedlo ke spekulacím a zprávám o tom, že byl Lockhart zrušen a firma otevře novou generaci s jednou vlajkovou lodí. Nakonec ne tak docela, zdá se.

Dle informovaných zdrojů bude Lockhart cenově dostupnější varianta Scarlettu. Nebude mít optickou mechaniku a grafickým výkonem by se měla pohybovat někde okolo úrovně PlayStation 4 Pro. Což, ruku na srdce, samo o sobě nezní moc radostně, protože k existenci podobného levobočka budou samozřejmě muset přihlížet i herní vývojáři a nelze se divit obavám, že si Microsoft sám sobě staví hned na startovní čáře zbytečné mantinely.

Na druhou stranu, Lockhart má mít moderní SSD a procesor rychlejší než cokoliv, co je momentálně na konzolovém trhu k vidění. Do celkového výkonu navíc samozřejmě promlouvá více faktorů než jen takty procesoru a grafického jádra, takže na konečný soud si ještě budeme muset počkat. Rozdíl v potenci chystaných zařízení nicméně nejlépe dokládají jejich vytyčené mety: Scarlett cílí na hraní ve 4K při 60 fps, Lockhart by v ideálním případě měl zvládat 60 fps při 1440p.

Vývojářské verze PlayStation 5 už má kdekdo, devkity Scarlettu prý k mání až tak jednoduše nejsou (pokud tedy nejste Phil Spencer), ale studia zhruba tuší, na jakou úroveň hardwaru mířit. Vypadá to, že výkonově budou vlajkové lodě Sony i Microsoftu vcelku srovnatelné. Chleba se bude s největší pravděpodobností lámat tam, kde vždycky. Tedy jednak u cenovky, kterou se ani v jedné firmě zatím nikdo neodhodlal odtajnit (ale s odhadem 400-500 dolarů se nejspíš nespletete), a hlavně u nabídky her.