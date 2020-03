Vše, co víme o PlayStation 5

PlayStation 5 Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X Xbox Series X

AKTUALIZOVÁNO - Téma autor: Redakce Games.cz

19. 3. 2020: Podrobnější parametry PlayStation 5 odhaleny. Výkon grafického čipu bude dosahovat 10,28 TFLOPS, postará se o to 36 výpočetních jednotek GPU, což je méně oproti Xbox Series X, ale zase poběží na podstatně vyšším taktu až 2,23 GHz. SSD bude mít kapacitu 825 GB a vysokou přenosovou rychlost 5,5 GB/s (s kompresí až 9 GB/s). Úložiště půjde uživatelsky rozšířit pomocí běžných SSD, jen bude muset jít o modely PCIe 4.0 ověřené Sony. Zpětná kompatibilita s PS4 má být ze začátku omezena pouze na 100 nejhranějších titulů.

Starší aktualizace

7. 1. 2020: Sony zveřejnilo logo PlayStation 5. O žádné překvapení se nejedná, vypadá stejně jako logo PS4, jen s vyměněnou číslovkou. V lednu došlo také k oznámení další hry pro next-gen konzole. Jde to akčně stealthovou adventuru The Lord of the Rings: Gollum.

13. 12. 2019: Lineup potvrzených her pro PS5 doplňuje akční „looter-slasher“ Godfall.

8. 10. 2019: Sony potvrdilo název konzole PlayStation 5 a oznámilo také datum vydání: holiday 2020, což znamená předvánoční období příštího roku. Na povrch vyšly informace o novém DualShocku, společnost také upřesnila podporu ray tracingu: „trasování paprsků“ bude v PS5 implementováno na hardwarové úrovni.

6. 6. 2019: Jim Ryan, CEO divize PlayStation, oznámil v rozhovoru pro CNET, že nadcházející PlayStation rozšíří zpětnou kompatibilitu s PS4 i na uložené herní pozice. Při hraní podporovaného titulu tak bude možné mezi konzolemi libovolně přecházet. Na nové konzoli také uvidíte své stávající přátele z PS4. Díky „cross-generational play“, jak CEO funkci označuje, si Sony slibuje snazší přechod na novou platformu a udržení komunity vcelku. Jim také potvrdil, že nová konzole bude podporovat hraní ve 4K při 120 Hz.

Jak se bude nový Playstation jmenovat a jak bude vypadat?

Už není pochyb, že next-gen od Sony ponese název PlayStation 5. Společnost to oficiálně oznámila na svém blogu. Svého odtajnění se na CES 2020 dočkalo i logo nové konzole. Bude vypadat stejně jako to předcházející, jen čtyřku Sony vyměnilo za pětku.

Vzhled konzole společnost bohužel ještě neodkryla, na rozdíl od konkurenčního Microsoftu. Známe jen desing vývojářské edice PS5, u kterého je ale mizivá šance, že by představoval produkční verzi zařízení.

Jaký bude mít PlayStation 5 výkon a parametry?

Většinu hardwarové výbavy už máme potvrzenou přímo od Sony. Vše odprezentovali Mark Cerny nebo Jim Ryan v rámci několika svých vystoupení a rozhovorů. Některé dílčí údaje potvrdilo i AMD ve svých keynotes.

Parametry PlayStation 5 CPU 8 jader Zen 2 (+SMT) až 3,5 GHz (variabilní frekvence) GPU 10,28 TFLOPs, 36 CUs na taktu 2,23 GHz (variabilní frekvence) Architektura GPU Custom RDNA 2 Paměť / šířka sběrnice 16 GB GDDR6 / 256bit Propustnost pamětí 448 GB/s Vnitřní úložiště 825GB SSD, PCIe 4.0 Propustnost SSD 5,5 GB/s, s kompresí 8–9 GB/s Možnost rozšíření NVMe SSD slot Externí úložiště Podpora USB HDD Optická mechanika 4K UHD Blu-ray Drive

Samotná procesorová jádra představují ve srovnání s minulou generací podstatné navýšení výkonu. Jen takt 3,5 GHz je přibližně dvakrát vyšší (PS4 běží kolem 1,6 GHz, PS4 Pro na 2,13 GHz), připočítat musíme i vylepšení architektury Zen 2, která je už přeci jen na míle daleko od více než 6 let starých jader Jaguar. Čip navíc podporuje funkci SMT, kdy se jedno procesorové jádro dokáže chovat jako dvě samostatná. Při počtu osmi jader tak bude mít PlayStation 5 k dispozici o 8 procesorových vláken více.

Grafická jednotka bude mít výkon 10,28 TFLOPS, kterého Sony dosáhla kombinací 36 výpočetních jednotek (Compute Units) na taktu až 2,23 GHz. Takové uspořádání se mimochodem velmi liší od výkonnějšího Xbox Series X, který bude mít 52 CU na konzervativnějším taktu 1825 MHz (12 TFLOPS).

Vysokého taktu PS5, který je mimochodem bezprecedentní v rámci hardware AMD, a to i když započítáme grafické karty pro počítače, vývojáři dosáhli použitím takzvaného boostu, neboli variabilní frekvence. To je rozdíl oproti PS4 nebo budoucímu Xboxu, kde je frekvence GPU/CPU fixní.

V případě PS5 bude naopak konstatní úroveň napájení. APU si pak příděl rozdělí mezi GPU a CPU podle typu prováděné operace. Prim tady bude hrát technologie AMD SmartShift, která dokáže podle potřeby přidávat výkon tu grafickému čipu, tu procesorovým jádrům. Takovým způsobem bude možné dosáhnout vyšších maximálních taktů, a navíc se konzole, díky fixnímu napětí, nebude tolik zahřívat.

Jen bude třeba, aby se vývojáři naučili s touto technologií pracovat, byli si vědomi výpočetní (a energetické) náročnosti jednotlivých úloh a podle toho hru optimalizovali. Odměnou by mohl být ne o tolik nižší, nebo třeba i stejný výkon jako u Xboxu, ale při výrazně menším čipu.

Velikost čipu je mimochodem jeden ze zásadních faktorů ceny. Na 36 CU PlayStationu 5 bude pravděpodobně potřeba méně křemíku než na velké 52jednotkové jádro Xboxu Series X. Méně křemíku = menší náklady = potenciálně nižší cena. Z toho mi vyplývá, že namísto maximalizace výkonu cílí Sony více na optimalizaci cenovky.

Velmi rychlý bude ale v PS5 disk. Sony vsadilo na PCIe 4.0 SSD s přenosovou rychlostí 5,5 GB/s, která může v případě využití komprese stoupnout až na 9 GB/s, což je asi 2× více než u Xbox Series X. Společnost si tím slibuje eliminaci nahrávacích časů, jak už dříve předvedla v demu posledního Spidermana, kdy nechali zástupci Sony načítat level hry na PS4 a zároveň na prototypu PS5. Aktuálnímu PlayStationu to trvalo asi 8 sekund, zatímco PS5 byl hotov za 0,83 vteřiny.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019

Úložiště bude mít kapacitu 825 GB a půjde rozšířit o další SSD dle vlastního výběru. Bude muset jít nicméně o modely nové generace s podporou PCIe 4.0, které navíc budou muset projít certifikací Sony. Další uživatelské rozšíření kapacity bude možné skrze připojení USB disku.

PlayStationu 5 nebude chybět ani hardwarově akcelerovaný ray tracing. Podobně jako u hardware Nvidia nebo Xbox Series X bude mít i čip PS5 dedikovaná RT jádra přímo v GPU. Nepůjde o externí implementaci, jak zaznívaly dohady.

Konzole by měla zvládnout 4K ve 120 Hz, ale to je trochu šalamounské vyjádření, které spojuje dvě věci: rozlišení a frekvenci displeje. Předpokládám tedy, že spíše než o těžko uvěřitelných 120 FPS ve 4K půjde o konstatování, že PS4 zvládne 4K a zároveň bude podporovat 120Hz displeje.

Podobně to vidím i s podporou 8K, která byla taktéž ohlášena. Hádám, že v takovém rozlišení si nezahrajete – 8K, to je 4× více než 4K, rozhýbat takový počet pixelů při hratelných FPS nezvládne žádná z grafických karet, a to ani super high-end v podobě GeForce RTX 2080 Ti za více než 30000 Kč. Půjde tak spíše o podporu na straně rozhraní: konzole PS5 by měla mít HDMI verze 2.1, které dokáže protlačit až 8K při 30 FPS, s komprimací až 120 FPS.

Zajímavou vlastností, na kterou v posledním oznámení dával Mark Cerny velký důraz, je 3D audio. PlayStation 5 kvůli tomu implementuje pokročilé API pro pozicování zvuku v prostoru s názvem Tempest Engine. Ten by měl být schopný zpracovat lokalizaci zvuku až tak dobře, že nebude třeba vícekanálového audia, ale bude to fungovat i na stereofonních reproduktorech (sluchátka/televize). Systém by měl vzít v potaz i anatomii hráče a přizpůsobit se jeho tělesným proporcím, což mi přijde jako písnička budoucnosti. Technologicky půjde pravděpodobně o nadstavbu systému AMD TrueAudio, který byl představen v roce 2013 a od té doby je součástí grafických karet AMD na PC.

Jaká bude cena nového PlayStationu?

O ceně máme z úst zástupců Sony jen jednu zmínku. Mark Cerny v rozhovoru poskytl pouze vágní vyjádření: „Věřím, že budeme schopni vydat [konzoli] za cenu, která bude pro hráče zajímavá ve světle jejích pokročilých vlastností.“ To je opravdu mistrovsky podané nic. Očekáváme však, že se společnost Sony bude chtít vyhnout vyšší ceně, která sklidila kritiku při startu prodeje PlayStation 3. Tehdy nová konzole s 60GB diskem stála 599 USD (s 20GB diskem 499 USD). Úspěšnější PlayStation 4 přitom při uvedení stál 399 USD. Předpokládáme tak, že se Sony bude chtít vejít mezi tyto dvě cenovky.

Kdy PlayStation 5 vyjde?

PlayStation 5 vyjde v předvánoční sezóně roku 2020, tedy příští rok někdy v listopadu. Sony to oficiálně oznámilo ve svém blogovém příspěvku.

Bude PS5 zpětně kompatibilní s PS4?

Ano. Mark Cerny to potvrdil v rozhovoru pro Wired. Podle dalšího vyjádření od CEO PlayStation, Jima Ryana, plánuje Sony dokonce funkci „cross-generational play“. Ta umožní přenášet postup ve hrách mezi starší a novou konzolí. Z pohledu serverů PSN bude jedno, zda budete hrát na PS4 nebo PS5. Na nové konzoli tak uvidíte i své stávající přátele z PS4.

Kompatibilita ale nebude univerzální. Grafická jednotka PlayStationu 5 bude fungovat trochu jinak než v aktuální generaci, takže nejde zaručit bezproblémový chod všech PS4 titulů. Hry se tak budou muset otestovat a případně upravit. S vydáním PS5 tak bude zpětně kompatibilní přibližně „jen“ stovka nejhranějších PS4 her. Nicméně pokud budou vývojáři ochotní otestovat i další hry, nevidím důvod, proč bych jich záhy nemohlo přibýt více.

Zachována bude také Blu-ray mechanika a kompatibilita s aktuálním headsetem PlayStation VR.

Jaké hry byly pro PS5 oficiálně potvrzeny?

Jedny z prvních her pro novou generaci konzolí potvrdil šéf Ubisoftu ve vyjádření pro investory. Na PlayStation 5 tak vyjde Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine a Gods & Monsters.

První hrou, která se k PlayStation 5 oficiálně hlásí ve svém traileru, je Godfall, akční „looter-slasher“ od Gearbox Publishing. Do seznamu potvrzených next-gen her přibyla nedávno také hra ze světa Pána prstenů, akčně stealthová adventura The Lord of the Rings: Gollum.

Co víme o novém ovladači DualShock?

Nový DualShock ještě nedostal svůj oficiální název, nicméně v rozhovoru pro Wired i v oficiálním příspěvku na svém blogu se Sony podělilo o první informace.

Ovladač bude disponovat vylepšenou haptickou odezvou, namísto nynějších jednodušších vibrací, která by tak měla věrněji simulovat reakce na různé povrchy nebo nárazy ve hře.



Vylepšením prošly i triggery DualShocku (tlačítka L2/R2). Nově u nich půjde nastavit úroveň odporu, takže vývojáři budou moci „naprogramovat“ tuhost tlačítka podle situace ve hře: pocitově jiné bude natažení tětivy luku než akcelerace auta v terénu. Výsledkem by měla být zase o něco silnější „imerze“.

DualShock nově ponese oboustranný konektor USB-C.

Jak se to má se streamováním?

Zdá se, že streamování a cloud gaming není u PlayStationu 5 na prvním místě. Podle dostupných informací bude další konzole stále dle klasického konceptu, kdy hry poběží na zařízení lokálně. Streamované hraní tak bude spíše doplňkovou záležitostí.

Neznamená to však, že by se v Sony takové ideje chtěli vzdát. Ostatně, streamování PlayStation her funguje už v rámci služby PlayStation NOW. Momentálně jde o trochu ořezanější verzi (rozlišení pouze 720p, chybí nejnovější hry), Sony má tak v plánu službu vylepšit a rozšířit. Z toho důvodu navázala společnost spolupráci s Microsoftem. Jakkoli to zní neuvěřitelně, cloudové služby má Microsoft na podstatně vyšší úrovni než Sony, oba rivalové tak uzavřeli memorandum, díky kterému bude moci japonský gigant využívat infrastrukturu serverů Azure, zatímco Microsoft si přijde na obrazové technologie Sony; obě firmy pak budou spolupracovat na rozvoji AI.