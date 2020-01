Akčně stealthová adventura The Lord of the Rings: Gollum vyjde na nové generaci konzolí

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Letošní Vánoce budou patřit uvedení nových konzolí na trh, ale zatím není potvrzeno mnoho her, které si na nich rovnou zahrajeme. Pokračování Hellblade, další Halo, Godfall… Teď se k úzkému výběru přidává tajemná hra ze světa pána prstenů zvaná The Lord of the Rings: Gollum, ve které si zahrajete za slizouna Gluma.

Tvůrci adventur The Pillars of the Earth, Deponia, nebo třeba State of Mind odhalili The Lord of the Rings: Gollum loni v březnu. Mnoho informací nám tehdy neposkytli. Věděli jsme, že budeme hrát za bývalého půlčíka Sméagola a že hra vyjde v roce 2021 na v tu chvíli aktuální konzole. Teď už víme, že tím byla skutečně myšlena nová generace konzolí v podobě PlayStation 5 a Xbox Series X.

Studio Daedalic Entertainment se nechalo vyzpovídat pro nejnovější číslo magazínu EDGE, ze kterého se k nám donesli ústřižky díky webu GamesRadar. Ten vypíchl například informaci, že se v roli Gluma vydáte na akční dobrodružství, kterému nebude chybět možnost kradmého přístupu. Ten na Gluma přeci jen sedí víc.

Jednotlivé úrovně mají být opravdu gigantické a z hlediska grafiky inspirované malbami přímo od Tolkiena. Vašek před necelým rokem psal, že tvůrci necílí na realistickou grafiku a je tedy obtížnější si představit, jak bude výsledná hra inspirovaná autorovým stylem vypadat.

The Lord of the Rings: Gollum je stále zastřená silnou vrstvou neznáma a jedna z nejzajímavějších informací vyvolává jen další otázky. Hra totiž zohlední Glumovu dvojí osobnost pramenící ze zbytků mysli Sméagola. S dvojí osobností jste se mohli setkat už v akční adventuře Middle-Earth: Shadow of Mordor i jejím pokračování, ale v tomto případě se dá očekávat docela jiný přístup, hlavně ve vyprávění příběhu a samomluvě postavy zničené prstenem.

Glumův příběh započne v Barad-dûru v Mordoru, ale podíváte se i do dalších částí Středozemě. Jednotlivá, obrovská prostředí mají reagovat na vaše činy v příběhových úkolech, ve kterých narazíte na nepřátelské, ale i přátelské tváře.

Daedalic se v rozhovoru vyjádřili i k novým konzolím, konkrétně k Xboxu, který prý překvapí velmi rychlou flash pamětí. Pro účely hry ale není výkon nové generace důležitý, avšak tvůrci potvrzují, že designéři úrovní už se nebudou muset držet koridorových řešení. Víc informací o The Lord of the Rings: Gollum se dozvíte v samotném časopise.