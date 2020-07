Fotografie z výrobní linky ukazují odnímatelné boční pláty PS5

Odhalení podoby PlayStationu 5 na červnovém eventu bylo polarizujícím momentem. Někdo si pochvaluje odvážný a netradiční design, jiní se zas okamžitě vrhli na tvorbu stovek memů, které konzoli připodobňovaly třeba k routeru, klimatizaci a podobně. Je ale dost možné, že pokud vám futuristická podoba PlayStationu 5 nesedí, budete si konzoli moci zásadně upravit.

Na internetu se totiž objevily fotky zjevně pocházející z čínské výrobní linky. Je z nich patrné, že bílé boční pláty, které tvoří onen výrazný prvek designu, bude možno ze zařízení odejmout. Samozřejmě v tuto chvíli nevíme, zda bude možné konzoli udržovat v běžném provozu i bez nich. Otázkou navíc zůstává, jak to bude fungovat v případě diskové verze konzole, u níž je svrchní plát přímo napojen na mechaniku.

Some pics of the PlayStation 5 shell (added official PS5 photo for comparison) https://t.co/hBwmwoNOQd pic.twitter.com/IIhxJljmS3