PlayStation 5 bude mít pravděpodobně menší výkon než Xbox Series X. Ale také nižší cenu?

PlayStation 5

- Hardware autor: Jiří Svák

Konzolová válka nové generace právě odstartovala. PlayStation 5 odkryl, alespoň částečně, své hardwarové specifikace. A podle papírových parametrů to vypadá, že výkonem na konkurenci v podobě Xbox Series X stačit nebude. Dožene to extra rychlým diskem, nebo Sony vsadí na nižší cenu a exkluzivity?

Díky tomu, že Xbox Series X si své podrobnější představení odbyl už předevčírem, postavil dnešní prezentaci PlayStationu 5 do pozice druhé v pořadí. Všichni tak měli vysoká očekávání, čím Sony redmondské hlavouny trumfne.

Bohužel, Mark Cerny, hlavní inženýr nové konzole, přednášku pojal jako náhradu za zrušené GDC, takže spíš než jako snaha dorovnat nastavenou laťku se prezentace nesla v duchu vývojářské konference, tedy na velmi vysoké technické úrovni. Přesto jsme se dočkali zpřesnění hardwarových specifikací, které si rovnou můžeme porovnat s parametry Xbox Series X.

Srovnání parametrů next-gen konzolí PlayStation 5 Xbox Series X CPU 8 jader Zen 2 (+SMT) až 3,5 GHz (variabilní frekvence) 8 jader Zen 2 na 3,8 GHz nebo 16 vláken na 3,6 GHz GPU 10,28 TFLOPs, 36 CUs na taktu 2,23 GHz (variabilní frekvence) 12 TFLOPS, 52 CUs na fixním taktu 1825 MHz Architektura GPU Custom RDNA 2 Custom RDNA 2 Paměť / šířka sběrnice 16 GB GDDR6 / 256bit 16 GB GDDR6 / 320bit Propustnost pamětí 448 GB/s 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s Vnitřní úložiště 825GB SSD, PCIe 4.0 1 TB NVMe SSD, PCIe 4.0 Propustnost SSD 5,5 GB/s, s kompresí 8–9 GB/s 2,4 GB/s, s kompresí 4,8 GB/s Možnost rozšíření NVMe SSD slot 1TB proprietární SSD karta Externí úložiště Podpora USB HDD USB 3.2 pro externí disky Optická mechanika 4K UHD Blu-ray Drive 4K UHD Blu-ray Drive

Karty jsou rozdány. PlayStation 5 má papírově nižší výkon, a to jak ten procesorový, tak i grafický. Ačkoli CPU má stejný počet jader Zen 2 (8/16), maximální takty jsou mírně nižší. Výraznější rozdíl ale spatřujeme u GPU. Xbox Series X se svými 12 TFLOPS má ve srovnání s 10,28 TFLOPS PlayStationu 5 náskok asi 15 %. Zajímavější ale je, jak takových čísel obě konzole dosáhly.

Xbox očividně vsadil na velký čip se spoustou výpočetních jednotek, ale na konzervativnějších taktech. PlayStation 5 namísto toho užije pravděpodobně podstatně menší čip s 36 výpočetními jednotkami (CU), ale znatelně vyšší frekvenci. Maximální takt 2,23 GHz je o 22 % vyšší než 1,825 GHz, navíc jde o bezprecedentní hodnotu v rámci hardware od AMD. Na takové číslo se nedostanou ani přetaktované grafické karty Radeon Navi, které sdílí stejnou architekturu (ač o generaci nižší).

Klíčem k tomu je podle prezentace slovo „variabilní“. Na rozdíl od fixní frekvence Xboxu zvolili inženýři Sony jiný přístup. Čip konzole bude napájen fixním proudem, který si APU rozdělí mezi GPU a CPU. Jak, to bude záležet na úloze. Prim tady bude hrát technologie AMD SmartShift, která dokáže podle potřeby přidávat výkon tu grafickému čipu, tu procesorovým jádrům. Takovým způsobem bude možné dosáhnout vyšších maximálních taktů. Jen bude třeba, aby se vývojáři naučili s touto technologií pracovat a byli si vědomi výpočetní (a energetické) náročnosti jednotlivých úloh.

Pokud bude vše fungovat dle předpokladů a hry dostanou řádnou optimalizaci, mohl by PlayStation dosáhnout ne o tolik nižšího výkonu, ale při zásadně menším čipu. Jeho velikost u PS5 sice neznáme, ale 36 CU je velký rozdíl oproti 52 CU Xboxu, tedy bude potřeba méně křemíku. Méně křemíku = menší náklady. Z toho mi vyplývá, že namísto maximalizace výkonu cílí Sony na optimalizaci ceny. Což je v případě konzolí logické a mohlo by to být japonské eso v rukávu, když už PlayStation 5 nevyhrává ve specifikacích CPU/GPU. Ceny obou konzolí ale bohužel ještě odtajněny nebyly, takže to berte pouze jako dohad.

Druhým esem v rukávu PS5 by mohlo být úložiště. To naopak parametrově překonává konkurenci. Sony se odhodlalo osadit opravdu rychlý 825GB modul napojený na čtyřech linkách PCIe 4.0, což dává teoretickou propustnost až 8 GB/s. A nutno říct, že takový potenciál se PS5 snaží využít: hrubá propustnost disku je 5,5 GB/s, v případě komprese a další optimalizace na úrovni hardware a I/O jde o těžko uvěřitelných 8–9 GB/s. Sony tak slibuje instantní nahrávací časy, respektive jejich absenci, jak už bylo několikrát řečeno.

Podivná kapacita 825 GB má také svůj důvod. Podle Sony taková hodnota odpovídá optimálnímu počtu paměťových čipů vzhledem k ceně. I zde jde vidět snaha tlačit na cenu.

Pro hráče je pozitivní zprávou také možnost rozšířit si interní úložiště vlastním SSD. Model nebude proprietární jako v případě Xboxu, ale zákazník si bude moci vybrat z běžně dostupných modelů o různých kapacitách (ano, klidně si budete moci své nové PSko doplnit o 2TB SSD). Bude muset jít nicméně o modely nové generace s podporou PCIe 4.0, které navíc budou muset projít certifikací Sony, stále to ale dává mnohem vyšší míru svobody než jedna rozšiřující karta Microsoftu.

PlayStationu 5 nebude chybět ani hardwarově akcelerovaný ray tracing. O jeho podobě a podporovaných hrách se Mark Cerny bohužel nerozpovídal, dementoval však, že by mělo jít o nějaké externí řešení. Nikoliv: podobně jako u hardware Nvidia nebo Xbox Series X bude mít i čip PS5 dedikovaná RT jádra přímo v GPU.

Nejtechničtější pasáž prezentace náležela 3D audiu, ale tady se přiznám, že už jsem se ztrácel. Pozicování zvukových efektů je pro Sony očividně téma s velkým potenciálem, proto pro jeho potřeby vyvinulo speciální Tempest Engine, který by měl dokázat přesné zamíření zvuku v prostoru, a to i s ohledem na tělesnou anatomii hráče. Uf. Na výsledek této snahy jsem tedy upřímně zvědavý a snad se nějakých reálných výsledků ve hrách dočkáme dříve než za 5 let.

Doufejme, že se Sony brzo vytasí s dalšími podrobnostmi o své next gen konzoli a ideálně rovnou i s designem, dalšími hrami nebo s cenou. Jistě, poslední položka je dosti naivní, ale alespoň ten vzhled by nám Jim Ryan mohl dopřát, ať jsou váhy Xbox versus PlayStation zase vyrovnané.