Kompletní parametry Xbox Series X odhaleny: 8/16 jader, 16GB operační paměť, terabajtové SSD

Xbox Series X

- Hardware autor: Jiří Svák

Tak to máme konečně černé na bílém: Microsoft vypustil do světa kompletní technické parametry svého nového Xboxu Series X a zacelil tak prázdná místa ve specifikacích. Je libo 16vláknový procesor, terabajtové NVMe SSD a grafický čip výkonnější, než cokoli AMD momentálně nabízí?

Bez zbytečného zdržování, tady je tabulka s oficiálními parametry Xbox Series X:

Procesor a grafická jednotka

Jako první si můžeme všimnout, že specifikace CPU zahrnuje zkratku SMT, což znamená Simultaneous Multi-Threading, tedy funkci, kdy se jedno procesorové jádro dokáže chovat jako dvě samostatná. Při počtu osmi jader tak bude mít Xbox Series X k dispozici 16 procesorových vláken. Podle jejich využití bude CPU tikat na taktu 3,6–3,8 GHz. Jen pro ilustraci, to je o 70–78 % výše než u procesoru AMD Jaguar v Xbox One X, a ještě jde o podstatně výkonnější a efektivnější procesorovou architekturu.

Co se grafického čipu (GPU) týče, jeho výpočetní výkon Microsoft prozradil už dříve. 12 TFLOPS je vysoké číslo, je možné ho ale nanejvýš porovnat s obdobnými čipy, těžko z něho blíže odvodíme reálný herní výkon. Aktuální doplnění o konfiguraci čipu, provozní takty a paměti nám tak dává lepší obrázek.

GPU bude mít 52 výpočetních jednotek, což je o 30 % více než momentálně nejvyšší model Radeon RX 5700 XT (ten má 40 CU). Jde navíc o další generaci architektury RDNA, takže se dá předpokládat, že hrubé navýšení výkonu doplní ještě nějaké optimalizace, které rozestup dále zvětší. Jak moc, ale stále nevíme. AMD novou architekturu včetně produktů na ní postavených představí až v druhé půli roku.

Co už ale víme, jsou takty GPU. To podle redakce Digital Foundry, která od Microsoftu obdržela exkluzivní informace, poběží na fixních 1825 MHz. To je srovnatelné s Radeonem RX 5700 XT, jehož herní takt se pohybuje rovněž kolem hodnoty 1800 MHz (referenční parametry AMD uvádějí Game Clock 1755 MHz).

Konzole bude mít k dispozici operační paměť GRRD6 o kapacitě 16 GB. Netradiční je ale její rozdělení. 10 GB poběží na rychlejší sběrnici s propustností 560 GB/s, zatímco zbylých 6 GB bude mít propustnost „jen“ 336 GB/s. (Mimochodem, 560 GB/s, to je o čtvrtinu větší propustnost než u Radeonu RX 5700 XT!)

Rychlejších 10 GB bude sloužit primárně GPU, 6 GB bude vedeno jako „standardní“ paměť. Hry si budou moci adresovat až 13,5 GB paměti, vývojáři tak budou mít pro nejnáročnější operace 10 GB VRAM, zbytek herních dat pak půjde do 3,5 GB standardní paměti. Na operační systém konzole pak z celkových 16 GB připadne zbývajících 2,5 GB.

Systém prý stále uvidí paměť jako unifikovanou, jak jsme u konzolí zvyklí. I tak mi nový stav začíná připomínat PC, kde máme jasně rozdělenou paměť na systémovou RAM s nižší propustností a VRAM, která je umístěna na grafické kartě a je tak mnohem rychlejší. Pravdou je, že u PC jsou tyto paměti postaveny na odlišných technologiích (DDR4 versus GDDR6), zatímco konzole má celou paměť jako rychlejší GDDR6, takže je zde stále ještě výrazný rozdíl. Ale co víme, třeba se v další generaci konzolí potkáme s dedikovanou grafickou kartou jako na PC. Anebo naopak PC platforma sloučí systémovou a grafickou paměť do jednoho celku jako konzole – i takové iniciativy už tady byly.

Revoluční úložiště

Přítomnost SSD a jeho rychlost výrobci obou konzolí prezentují už od oznámení nové generace jako stěžejní vlastnost. Dosud ale nebylo známo, o jak velké úložiště se jedná a jakou technologii Microsoft využije. Nyní máme jasno: disk bude mít kapacitu 1 TB. To je úleva – vzhledem ke stále poměrně vysoké ceně flashových pamětí a logickému tlaku na snižování ceny konzole zmiňovaly odhady i 500 GB. Naštěstí máme potvrzenou tu lepší možnost, která je akceptovatelná i pro dnešní instalace her přesahující 100 GB.

Půjde o rychlý flashový disk zapojený na sběrnici PCI Express 4.0 přes protokol NVMe. Microsoft mluví o garantované propustnosti 2,4 GB/s. Takové úložiště tak bude dobře využitelné i jako virtuální paměť například pro streamování textur hry. K tomu není potřeba tak vysoká propustnost, jakou nabízí operační paměť GDDR6, tudíž je možné nechat data na SSD a ušetřit v RAM spousta místa (4K textury dnešních her jsou datově opravdu obrovské). Vývojáři tak budou moci s texturami, případně dalšími daty, pracovat přímo z SSD. K tomu jim dopomůže i hardwarový modul pro dekompresi textur, který výslednou propustnost dokáže posunout až na 4,8 GB/s, a nové DirectStorage API, které zásadně sníží režii přístupu k datům.

Teď už rozumíme, co Microsoft myslel svými tvrzeními, že nové SSD umožní vývojářům se při návrhu her takzvaně „rozšoupnout“. Pokud budou mít k dispozici dalších 100 GB místa, se kterým budou moci při běhu hry počítat a které bude instantně přístupné, dovolí jim to ušetřené výpočetní prostředky použít na další vylepšení her. A nejen na hezčí textury, díky zmenšení zátěže procesoru si například umím představit i nové mechaniky nebo lepší AI. Ale i kdyby to znamenalo jenom eliminaci nezbytných načítacích pasáží ve výtahu, budu spokojený.

Konzole bude mít navíc možnost rozšíření o další 1 TB místa pomocí speciální SSD karty. Ta bude parametrově identická s interním diskem a bude se zapojovat přímo na linky PCI Express, tudíž půjde prakticky o zdvojnásobení dostupného úložiště konzole. Cenu rozšiřujícího disku ještě nevíme, ale vzhledem k tomu, že půjde o proprietární řešení, nemůžeme asi čekat nějakou výhodnou nabídku poměr cena/výkon.

Rozšíření vlastním úložištěm bude ale stále možné, Xbox kvůli tomu ponese konektor USB 3.2. Bohužel, Microsoft nesdělil, o jakou rychlostní třídu půjde, může se tak jednat o rozmezí 5 Gb/s (standardní USB 3.0) až 20 Gb/s.

4K/60 FPS a ray tracing k tomu

Výkonnostně cílí Xbox Series X na 60 FPS při rozlišení 4K, anebo až 120 FPS (rozlišení nespecifikováno). A to včetně vykreslování ray tracingu v reálném čase. Ambiciózní cíl, kterého však chce Microsoft dosáhnout nejen hrubou výpočetní silou architektury RDNA 2, ale také dedikovanými RT jádry. Nebýt jich, samotný výpočet ray tracingu by grafickému čipu vzal prakticky celý výkon, díky specializovaným jádrům, které běží paralelně s ostatními výpočty, je to však možné. To ostatně Microsoft redakci Digital Foundry demonstroval na plně raytracovaném demu Minecraftu.

Minecraft ale asi nebude úplně ta nejlepší hra na ukázku posunu grafiky v nové generaci, součástí prezentace tak bylo i studio Coalition se svou hrou Gears 5. Graficky detailní a náročný titul chtějí vývojáři vylepšit pro Xbox Series X, a to také pomocí efektů ray tracingu. V tomto případě ale nepůjde o plné RT vykreslování, nýbrž jen o hybridní, jako tomu je momentálně na PC u grafik Nvidia: část scény se bude renderovat tradiční rasterizací a ray tracing se použije jen na dílčí efekty. Konkrétně v Gears 5 to bude globální iluminace a stíny.

Jak se jiní vývojáři popasují s ray tracingem a zda ho ve hrách využijí, je zatím otázkou, Gears 5 je ale pěknou první vlaštovkou. Z oznámených her pro Xbox Series X je jasným kandidátem Halo Infinite, který má vyjít jako launchový titul společně s uvedením nové konzole, a pak také další díl Senua's Saga s podtitulem Hellblade II nebo ohlášená městská akce Watch Dogs Legion. Nechme se překvapit.

Zpětná kompatibilita na druhou

Informace o zpětné kompatibilitě „všech čtyř generací“ už známě z dřívějška, novinkou jsou ale podrobnosti o tom, jak by měly být starší hry vylepšeny a přizpůsobeny pro zobrazování na moderních, mnohem detailnějších displejích.

V první řadě je třeba říct, že hry z Xbox One poběží na Xbox Series X nativně – spojuje je stejná architektura, emulace není třeba. Využijí však zvýšeného výkonu nové konzole, takže dosáhnou vyššího a stabilnějšího framerate.

Díky výkonu navíc bude možné hry efektivně upscalovat. Takový Gears of War Ultimate Edition poběží namísto originálních 1080p (Xbox One) rovnou ve 4K. Ačkoli původní vývojáři nemusí do procesu nijak zasahovat, ne všechny hry budou pro novou generaci vylepšeny, podle vyjádření počítá Microsoft pro začátek s nějakým výběrem titulů.

Druhým vylepšením starších her bude implementace HDR i přesto, že původní tituly s touto technologií ještě nepočítaly. Postará se o to algoritmus umělé inteligence, který podle zástupců firmy opravdu dokáže převést obsah SDR do HDR, nejde tedy o žádnou falešnou nadstavbu.

Vývojáři už funkci vyzkoušeli ve hře Halo 5, ale podle jejich slov je možné techniku teoreticky aplikovat na všechny hry. Technologie má ale i další pozitivní efekty: tím, že vývojáři dokážou ex-post manipulovat s obrazem hry, nabízí se využití pro účely zpřístupnění. Pro barvoslepé tak bude možné přizpůsobit barevnou paletu, aby si mohli užít i takto dříve neoptimalizovanou hru.

