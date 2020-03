Nové grafiky AMD s podporou ray tracingu a 50% navýšením výkonu na watt vyjdou ještě letos

- Hardware autor: Jiří Svák

Společnost AMD v prezentaci pro investory potvrdila své plány na letošní rok. Kromě zákazníků v datacentrech se dočkají i hráči. V druhé půli roku přijde na trh další generace procesorů Ryzen s novými jádry Zen 3 i nové grafické karty s architekturou RDNA 2 a podporou ray tracingu.

To, že další evoluce grafické architektury RDNA přinese podporu vykreslování ray tracingu v reálném čase, jsme očekávali – ostatně, firma už dříve oznámila, že nová generace konzolí bude ray tracing akcelerovat na hardwarové úrovni a právě v nových konzolích má AMD své grafické čipy RDNA 2. K tomuto účelu bude mít GPU specializované jednotky podobně jako Nvidia.

AMD se tak funkčně vyrovná konkurenční Nvidii a její řadě GeForce RTX, která vykreslování ray tracingu pomocí dedikovaných RT jader představila na podzim roku 2018.

Ray tracing v AMD by měl být softwarově založen na API DXR, tedy DirectX Raytracing, což je standardizovaná součást DirectX 12 ve Windows. Nvidia nad rámec podpory standardu využívá ještě svých rozšiřujících instrukcí, tak uvidíme, která implementace se více rozšíří (i přesto, že má Nvidia náskok, sázím na AMD – kvůli konzolím).

Kromě ray tracingu zavede RDNA 2 podporu také pro Variable Rate Shading, zkráceně VRS, což je technologie, která taktéž vstoupila do povědomí s nástupem grafických karet Nvidia Turing. VRS analyzuje obraz a určí místa, kde lze snížit míru zpracování (shading rate), aniž by to znamenalo nějakou ztrátu kvality obrazu. Teoreticky tak GPU přestane plýtvat výkonem na pixely, které uživatel neuvidí, a ušetří ho pro jiné operace.

Čip RDNA bude postaven na vylepšeném výrobním procesu 7 nm+ s vyšší hustotou tranzistorů až o 18 %. To přinese další nárůst výkonu na watt, AMD tvrdí 50 %. Stejný zisk jsme zaznamenali při uvedení první generace RDNA minulý rok, dohromady tak novinka nabídne oproti architektuře Vega 100% nárůst výkonu při stejném odběru.

Společně s dalšími optimalizacemi by tak inženýři mohli dostat na plochu čipu více výpočetních jednotek běžících na vyšších taktech. Což pro hráče znamená potenciálně vyšší výkon za stejnou cenu. Tak snad se AMD ukáže.