DualShock se přejmenuje na DualSense. Venku jsou první fotky ovladače pro PlayStation 5

PlayStation 5

- Hardware autor: Jiří Svák

Zatímco ovladač pro další generaci Xboxu prakticky přebírá vzhled toho stávajícího, nový DualShock, tedy promiňte, DualSense, se dočká výrazných změn v designu. Kromě větších a zaoblenějších gripů upoutá na první pohled dvojí barevnost ovladače, které nově vévodí bílá barva.

Co se nezmění, je rozložení ovládacích prvků. DualSense má stále symetricky umístěné páčky, oddělené šipky d-padu, zůstal také touchpad (ač větší, zdá se) i s tlačítky Share a Options po jeho stranách. Ale pozor – první ze jmenovaných tlačítek už se neoznačuje jako Share! Sony se rozhodlo, že novou generaci lépe vyjadřuje tvořivé úsilí, takže se tlačítko bude jmenovat „Create“. Firma slibuje, že díky němu opět prošlape nové cestičky pro tvorbu a sdílení hráčských zážitků, podobně jako tomu bylo s původním tlačítkem Share. Vzrušující.

Světelná lišta bude nově zářit zpod okrajů touchpadu, na jejím původním místě teď najdeme konektor USB-C. Všímaví jedinci také zaregistrují, že akční tlačítka (trojúhelník, kolečko, křížek, čtvereček) už nemají barevné popisky.

Kromě designových změn se dočkáme i vylepšené funkcionality. Už dříve Sony zmínilo novou haptickou odezvu, která by měla být zase o kousek lepší než vibrační feedback DualShocku 4. Počítá se s věrnější reakcí na různé povrchy nebo nárazy ve hře.

Slibně zní adaptivní triggery (tlačítka L2/R2). Nově u nich půjde nastavit úroveň odporu, takže vývojáři budou moci „naprogramovat“ tuhost tlačítka podle situace ve hře: pocitově jiné bude natažení tětivy luku než akcelerace auta v terénu. Výsledkem by měla být zase o něco silnější „imerze“.

Úplnou novinkou je integrovaný mikrofon na ovladači, díky kterému bude možné chatovat ve hře i bez headsetu. Hned pod tlačítkem PS si můžeme všimnout malého přepínače na ztlumení mikrofonu.

Jak bude nový design sedět do rukou hráčům, kteří jsou zvyklí na tvar DualShocku 4, těžko předvídat, Sony ale ujišťuje, že se návrháři hodně snažili, aby změny pod kapotou nevyústily v neohrabaný kus hardware. Odnést by to neměla kapacita baterie, váha ani rozměry ovladače.

Jak se jim to povedlo, se dozvíme před Vánoci, kdy by měly konzole nové generace přijít na trh. Snad se jejich vydání kvůli pandemii neodloží.