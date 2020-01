Xbox Series X: Vše, co víme o konzoli nové generace od Microsoftu

Xbox Xbox Series X Windows Xbox One Xbox One X

AKTUALIZOVÁNO - Téma autor: Redakce Games.cz

Zatímco na představení PlayStation 5 svět ještě čeká, nový Xbox už ho má za sebou. Teda alespoň částečně. Známe už vzhled, název konzole, změny na novém ovladači i první hry (včetně kontroverze s exkluzivitami). Stále však chybí podrobnější informace o technických parametrech nebo uživatelském rozhraní. Xbox Series X, jak byla novinka pokřtěna, je ale oficiálně na světě. Co vše o ní víme?

Jak bude nový Xbox Series X vypadat?

Díky oficiálnímu odtajnění vzhledu už v tom máme jasno. Pokochejte se obrázkem a videem níže.

Design nové konzole se radikálně vymyká tomu, na co jsme zvyklí. Plochý tvar předchozích generací je ten tam, Xbox Series X je kvádr se čtvercovou základnou, který je ve videu zobrazen na výšku. Phil Spencer však potvrdil, že se při návrhu počítalo i s postavením naležato. Osobně bych ale tipoval, že kvůli komínovému efektu chlazení (teplo jde nahoru) bude nejlepší mít konzoli vertikálně.

Budou v nové generaci opravdu dvě konzole Xbox?

O existenci dvou verzí konzole se už spekulovalo dříve, nicméně po prezentaci Microsoftu na Game Awards 2019, kde společnost představila pouze jedno zařízení, se očekávání trochu zchladila. Podle posledních informací Kotaku to ale vypadá, že plán na duo konzolí je stále ve hře.

K představené konzoli Series X, kterou jsme dříve znali pod kódovým názvem Scarlett, by měl přibýt ještě slabší model známý pod označením Lockhart. Ten by měl nabídnout hrubý výkon asi jako PlayStation 4 Pro, na druhou stranu by mu nemělo chybět rychlé SSD, definující to prvek nové generace. Oproti výkonnějšímu modelu Xboxu by měl Lockhart postrádat blu-ray mechaniku, ale zase by měl být pochopitelně cenově dostupnější. Mimochodem, jakmile by existovaly konzole dvě, začínal by dávat smysl i název „Series X“. Nic z toho ale Microsoft dosud nepotvrdil, proto berte tento odstavec jako spekulaci.

Jaký bude mít Xbox Series X výkon a parametry?

Následující údaje platí pro oficiálně představenou konzoli Xbox Series X, tedy vlajkovou loď nové generace, dříve označovanou jako Scarlett. Slabší varianta ještě potvrzena nebyla.

Oficiálně:

4× výkon Xbox One X (pravděpodobně procesorový)

Procesor AMD s jádry Zen 2

Grafická jednotka AMD generace Navi

Paměť GDDR6

SSD úložiště (40× rychlejší oproti stávající generaci)

Ray tracing (hardwarově)

Podpora 8K

Podpora hraní až ve 120 FPS

Podpora adaptivní snímkové synchronizace (aka VRR/FreeSync)

Neoficiálně:

Osmijádrový procesor

Kapacita GDDR6 paměti až 16 GB

NVMe SSD na sběrnici PCIe 4.0 (moderní řadič Phison)

1TB+ SSD

Podle Microsoftu bude konzoli pohánět na míru řešený procesor AMD s jádry Zen 2 a grafický čip architekury Navi. Předpokládáme, že půjde stejně jako u PlayStationu 5 o osmijádro.

Víme už, jak nový čip vypadá – na twitteru se jeho snímkem pochlubil samotný Phil Spencer. Jde spíše o zajímavost než o zdroj nějakých parametrů, snad kromě velikosti čipu. Fyzická velikost ovlivňuje možný počet tranzistorů. V případě odlišných výrobních procesů samozřejmě neplatí žádná přímá úměra, přesto větší čip implikuje potenciálně vyšší výkon.

Fotografii si vzali pod lupu redaktoři WCCFTech a Digital Foundry a odhadli, že plocha čipu next-gen Xboxu je asi o 11–13 % větší než toho v Xbox One X. Tím by se mohlo jednat o největší konzolový čip historie. Což se ale dalo očekávat – že by nová generace měla mít nižší výkon, asi nikdo nepředpokládal.

Paměť konzole bude typu GDDR6 o nespecifikované „vysoké propustnosti“, dle neoficiálních zdrojů by její kapacita měla dosahovat až 16 GB.

Těšit se tak můžeme na hraní při 120 FPS. Bohužel, v jakém rozlišení to bylo myšleno, už Phil Spencer neřekl. Výkonem by mělo jít každopádně o čtyřnásobek konzole Xbox One X, což je velmi odvážná hodnota, když si uvědomíme, že grafický výkon zmíněné konzole je 6 TFlops. Pravděpodobně tak půjde o srovnání procesorového výkonu, kde je vzhledem k pokroku architektury Zen 2 již taková hodnota uvěřitelná.

Rozlišení 8K chápeme stejně jako u PlayStationu 5 coby podporu zobrazení (HDMI 2.1). Pokud v něm půjdou hrát hry, tak pravděpodobně jen nenáročné tituly, anebo přijde podpora později.

Pozitivní je potvrzení adaptivní snímkové synchronizace (VRR, variable refresh rate), která by měla zajistit obraz bez trhání a artefaktů i v případě poklesu framerate. Ostatně, technologii FreeSync, což je jedna z implementací VRR, už aktuální Xboxy podporují, takže je jen logické, že funkcionalita zůstane i v next-genu.

Stejně jako u PlayStationu vidí i Microsoft milník v osazení rychlého SSD disku. Dle prezentace by měly být nahrávací obrazovky v další generaci již minulostí, takže předpokládáme, že půjde o nějaké ultra rychlé řešení na bázi NVMe, klidně i PCIe 4.0. Odkazuje na to údaj z prezentace, který mluví o 40násobném výkonu oproti stávající generaci konzolí (tedy oproti plotnovým diskům).

Pokud vezmeme v potaz, že 5400otáčkové HDD má přenosovou rychlost asi 100 MB/s, mělo by SSD v Xboxu Series X dosahovat až 4 GB/s. A to je úroveň nejnovějších PCIe 4.0 SSD. Ale potvrzeno to samozřejmě nebylo, přirovnání může být založeno třeba na parametru přístupové doby, takže jde jen o naše dohady.

Jistá je však už podpora ray tracingu. Technologii by měl nový Xbox podporovat na úrovni hardware.

Bude next-gen Xbox zpětně kompatibilní s Xbox One?

Ano, a nejen to. Microsoft cílí na „zpřístupnění obsahu všech čtyř generací“. To je trochu šalamounské vyjádření, mezi řádky tak čteme, že zpětná kompatibilita her bude zahrnovat minimálně aktuální generaci Xbox One, ty předcházející se mohou realizovat prostřednictvím nějaké streamovací služby (xCloud, předpokládáme).

Microsoft také překvapil svým záměrem nevydávat po dobu prvních dvou let na nový Xbox žádné first party exkluzivity. Nové tituly by tak měly být dostupné jak pro Xbox Series X, tak i pro stávající generaci Xbox One a PC. Microsoft si tak očividně chce zachovat co největší odbytiště pro svůj software. Nabízí se ale otázka, zda dvojí hardwarové požadavky nebudou u her nové generace znamenat nějaké omezení. Už jen ultrarychlé SSD, o kterém se mluví jako o killer feature pro hráče i vývojáře, nebude na starším Xboxu k dispozici. A jaký pak vlastně bude důvod přecházet na novou konzoli? Snad budou nové hry dostatečně „enhanced“ či studia třetích stran „díru“ zalepí svými next-gen-only tituly. No uvidíme, jak tohle dopadne.

Xbox Series X alespoň neztratí diskovou mechaniku, zachovány budou uživatelské účty včetně postupu ve hře, achievementů i přátel. Kompatibilní bude i blíže nespecifikované příslušenství z Xbox One.

Jak bude vypadat nový ovladač Xbox Series X?

Nový Xbox Wireless Controller se nedočká žádného překotného redesignu. Přebírá vzhled d-padu z aktuálního ovladače Xbox Elite a má jedno tlačítko navíc: Share. Ano, po vzoru PlayStationu bude mít Xbox samostatný button pro zachycení screenshotů a videí a jejich snadného sdílení.

Nový ovladač by měl být kompatibilní nejen s Xbox Series X, ale také se stávající generací Xbox One a počítači s operačním systémem Windows 10.

Jaké hry (a exkluzivity) byly pro Xbox Series X oznámeny?

První potvrzenou hrou pro nový Xbox je Halo Infinite. Hra bude doprovázet uvedení Xbox Series X na trh. V rámci představení Xboxu na Game Awards oznámil Microsoft také další díl Senua's Saga s podtitulem Hellblade II.

Na novou generaci konzolí se podívá i trojice her Ubisoftu, jak potvrdil sám CEO společnosti ve vyjádření pro investory. Jde o Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine a Gods & Monsters.

Poslední ohlášenou hrou pro next-gen je akčně stealthová adventura ze světa Pána prstenů The Lord of the Rings: Gollum.

Co se exkluzivit Xboxu týče, do nich se Microsoft příliš nehrne. Zástupci společnosti se nechali slyšet, že první dva roky životnosti nové konzole nebudou first party studia vyvíjet exkluzivně pro Xbox Series X, nýbrž nové tituly budou podporovat i starší generaci Xbox One (a potenciálně tak i PC).

Jak to vypadá s xCloudem a streamováním?

Streamování je pro Microsoft velká věc. xCloud, jak svůj projekt společnost nazývá, je momentálně ve fázi uzavřeného preview. Technologicky jde o streamování her do jakéhokoliv zařízení (s patřičnou softwarovou výbavou) ze serverů Microsoftu. Tedy něco jako Stadia nebo podobné konkurenční služby. Ke svému chodu nevyžaduje konzoli Xbox.

Alternativou je v případě Microsoftu ještě takzvaný Xbox Console Streaming. Ten je naopak založen na streamování her, které máte nainstalované na vaší domácí konzoli.

Jaká bude cena nového Xboxu?

O ceně dosud nepadly žádné konkrétní informace.

Datum vydání Xbox Series X

Konzole další generace by měla dorazit na trh v období „Holiday 2020“, což ve Státech připadá na Vánoce a jejich nákupní sezónu začínající zhruba listopadem.