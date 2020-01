Zaklínače na Netflixu se po rekordní první sezóně jen tak nezbavíme

- Téma autor: Šárka Tmějová

Tak dej groš zaklínači, no tak, nebuď skoupý! Sotva jsme tuhle chytlavou, lehce otravnou písničku v redakci zvládli vyhnat z hlav, dokoukali zaklínačský seriál na Netflixu a nejmíň na rok za ním zabouchli dveře, vrátilo se nám to všechno zase hezky oknem. První sezóna Zaklínače je totiž tou vůbec nejúspěšnější v historii Netflixu a jeho šéf se nechal slyšet, že teď bude následovat sezóna za sezónou, protože jde o masivní „novou“ značku. Jak, novou?

Šéf Netflixu Reed Hastings prohlásil, že Zaklínač pro streamovací službu představuje novou masivní franšízu, která se dočká spousty dalších sérií. První sezónu po měsíci zhlédlo přes 76 milionů diváků, což je v případě Netflixu rekord. Třeba taková třetí sezóna Stranger Things za bělovlasým zabijákem nestvůr po čtyřech týdnech zaostávala o nějakých 11 milionů. Pokud bychom měli porovnávat v kategorii prvních sérií, The Umbrella Academy se po měsíci pyšnila pouhými 45 miliony diváků.

Netflix nicméně používá pro měření sledovanosti novou metriku, která jako „zhlédnutí“ započítává už dvě minuty, oproti dřívějšku, kdy divák musel odstreamovat alespoň 70 % epizody či pořadu. Každopádně to stále znamená, že se na Zaklínače podívala skoro půlka všech předplatitelů na světě. Platících členů Netflix eviduje přes 167 milionů a Geralt mu velmi pomohl se závěrem čtvrtého kvartálu posledního roku, zejména skrz zvýšenou poptávku po předplatném v Evropě.

Už z minulosti víme, že se Zaklínač stoprocentně dočká druhé sezóny, ta třetí byla potvrzená těsně před odvysíláním premiéry první řady. Zatímco rané hity streamovací služby typu House of Cards nebo Orange is the New Black se dočkaly šesti až sedmi sezón, v posledních letech se Netflix nebojí častých škrtů v projektech, které nevykazují uspokojivá čísla sledovanosti. Podle Reeda Hastingse ale zrovna Zaklínač nebude tenhle případ.