Zaklínač 3 se po úspěchu seriálu vrátil mezi nejhranější hry na Steamu

- Téma autor: Šárka Tmějová

Když nepočítáme nedávné vydání na Switchi, je Zaklínač 3: Divoký hon čtyři a půl roku starou hrou. To mu ale nijak nebrání ve velkolepém návratu – po premiéře seriálu z produkce Netflixu 20. prosince zaznamenal na Steamu rekord v počtu současně hrajících hráčů. Překonal v něm dokonce i období, kdy původně vyšel, a patří i k nejlépe prodávaným RPG za loňský rok.

Nikdo nepopírá, že jde o zásluhu seriálu s Henrym Cavillem v hlavní roli. Na ten můžete mít jaký názor chcete, ale rozhodně je jisté, že v hráčích vyvolal neodvratnou touhu vrátit se k herní verzi, anebo ji v některých případech možná vyzkoušet úplně poprvé.

Ať už šlo o nostalgii, nebo o chuť setrvat s Geraltem, Yennefer a Ciri o trochu déle, v CD Projektu si na tenhle vedlejší efekt seriálu inspirovaného povídkami Andrzeje Sapkowského jistě nestěžují. Firma navíc těsně před Vánocemi urovnala spor se spisovatelem a navíc získala práva na tvorbu nových adaptací se zaklínačskou tematikou. Sapkowski po CD Projektu žádal 360 milionů korun, které sice podle všeho nedostal, ale společnost mu zřejmě vyplatila dost, aby kývl i na budoucí projekty.

Během vánočních prázdnin Zaklínač 3 překonal hranici 100 000 současně hrajících lidí skrz Steam a i nyní se drží kolem 90 000, což na skoro pět let starou hru není špatné číslo. Když k tomu připočteme GOG a konzole, kde se počet hráčů měří poměrně těžko a není bezvýznamný, můžeme bělovlasému vlkovi jen pogratulovat.

Dobře se daří i prvním dvěma dílům, Zaklínač 2 se přehoupl přes hranici 7000 současně hrajících hráčů, což zaznamenal naposledy v roce 2015, kdy si hráčská populace chystala uložené pozice na příchod trojky. Do jedničky naproti tomu zamířilo v jednu chvíli přes 12,5 tisíce lidí, což je další rekord. Byť se v jejím případě také měří poněkud komplikovaně, protože vyšla v roce 2007, kdy Steam nebyl zdaleka tak rozšířenou platformou jako dnes.

Seriál od Netflixu probudil i modderskou komunitu, konkrétně v případě prvního Zaklínače si od Marigolda můžete nechat zazpívat ikonickou baladu Toss A Coin To Your Witcher. Ať už si totiž jinak o seriálu myslíte cokoliv, nemůžete popřít, že je to zatraceně chytlavý ušní červ. Tak dej groš zaklínači, no tak nebuď skoupý! Netflix mu už svůj groš každopádně dal, druhá série se bude natáčet v letošním roce, její premiéra je pak plánovaná na 2021.