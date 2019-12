Naše reakce na seriál Zaklínač: Co si myslíme o prvních dvou dílech?

- Video autor: Redakce Games.cz

Dneska na to došlo. Stalo se to, co fanoušci bělovlasého zabijáka monster z Rivie očekávali takovou dobu. Seriál Zaklínač od Netflixu konečně vyšel. My jsme se už stihli podívat na první dva díly a připravili jsme si pro vás stream, v němž probereme svoje první dojmy z eskapád Geralta, Ciri, Yennefer a jejich přátel.