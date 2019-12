Geralt, Yennefer a Ciri vám představí svět Zaklínače podle Netflixu

- Video autor: Šárka Tmějová

Geralta z Rivie je většině tuzemských hráčů asi dost zbytečné představovat, pro mnoho jiných lidí ale může být seriál od Netflixu první zkušeností se světem vykresleným v knihách Andrzeje Sapkowského. Proto si pro vás Henry Cavill připravil následující video, kde vám vysvětlí základní zákonitosti zaklínačského světa. Však to znáte: mutant, lovec příšer, Řezník z Blavikenu.

Cavill popisuje, že samotného Geralta nebaví stereotyp o zrůdách bez pocitů, které prakticky všichni na Kontinentu nenávidí. V jeho podání proti němu bojuje především velmi suchým humorem. Zaklínači nicméně nejsou poháněni dobrem nebo zlem, jako spíš penězi nebo svým primárním posláním, tedy zabíjením monster ohrožujících nebohé vesničany.

Zkouška trav spočívající v konzumaci jedů pod vlivem různých magických rituálů jim sice nadělila neobvyklé vzezření, které v Geraltově případě nespočívá jen v kočičích zorničkách, díky ní ale může konzumovat magické lektvary a ovládat primitivní magii v podobě znamení.

Jedním z hlavních leitmotivů celé série je samozřejmě idea osudu, který Geralta svede dohromady s Yennefer i Ciri. Podle Cavilla v něj vůbec nevěří a svým počínáním ho vlastně naštve, aby mu to vzápětí osud pořádně vrátil. Jeho hlavním kladem je to, že si udržel schopnost milovat a věřit v dobro v lidech, i přesto, jak zle se k němu chovají.

Podobného představení se dočkala i Anya Chalotra v roli Yennefer. Oproti své knižní předloze se v seriálu zřejmě dočká mnohem většího prostoru její příběh před prvním setkáním s Geraltem. Zjistíme, proč se vlastně stala tak mocnou čarodějkou – kromě talentu je za tím touha pomstít se těm, kteří jí v dětství ublížili, protože se narodila zohavená.

A trojlístek by nebyl kompletní bez Lvíčete z Cintry. Podle producentky měla být právě Ciri hlavním středobodem celého seriálu, nakonec se ale všechny tři ústřední postavy dočkají celkem spravedlivého rozdělení svého času na obrazovce, minimálně v rámci první série.

Princezna Cirilla je podle představitelky Freyi Allan něčím zvláštní, velmi loajální vůči lidem, na kterých jí záleží, ale až do vypálení Cintry neměla žádné zkušenosti s reálným životem tam venku. Kvůli tomu se občas chová naivně, přitom je ale velmi vytrvalá až tvrdohlavá. A taky je ideálním archetypem holčičky, která si vždycky hrála radši s kluky, což není zrovna to, co by se očekávalo od princezny. Takže když během jediné noci přijde o všechno, může se vydat vstříc dobrodružství.

Nic, co by čtenáři knížek a hráči herní trilogie už dávno netušili, že? Alespoň se ale můžete pokochat novými záběry, třeba s fackující zrzavou elfkou, pohledem na čarodějnickou akademii v Aretuze, no a ten s Geraltem ve vaně může být pomrknutí na velmi známou scénu ze třetího Zaklínače.

Premiérová řada seriálu z produkce Netflixu vychází 20. prosince zveřejněním všech osmi dílů najednou.