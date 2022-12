Akční plošinovka Earthblade od vývojářů Celeste vypadá skvěle

10. 12. 2022 11:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Tvůrci vynikající Celeste se znovu hlásí o slovo, tentokrát s novinkou Earthblade. O její existenci víme už nějakou dobu, ale teprve teď jsme v rámci The Game Awards dostali první pořádný trailer se spoustou záběrů z hraní. Z nich si můžete udělat docela dobrou představu, jak že se bude Earthblade hrát.

Ve hře se ujmete role Névoa, tajemného dítěte Osudu vracejícího se na Zemi. Vaším úkolem bude poskládat dohromady roztříštěnou historii Země.

Vývojáři hru popisují jako plošinovku s prozkoumáváním a akcí, což ostatně první trailer jasně potvrzuje. Souboje mají být prý náročné, na každém kroku vás bude čekat nějaké tajemství a podle tvůrců narazíte během hraní jak na nepřátele, tak i na nějaké spřízněné duše.

Moc konkrétních informací o hře zatím venku bohužel není, ale jestli to bude tak dobré jako špičková Celeste, máme se na co těšit. Jen to čekání krátké zrovna nebude, s vydáním Earthblade se totiž počítá až na rok 2024.