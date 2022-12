Chystá se akční adventura Hellboy Web of Wyrd ve stylu původních komiksů

9. 12. 2022 13:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zatímco poslední filmový Hellboy mnoho fanoušků předlohy nepotěšil, chystaná videohra Hellboy Web of Wyrd by na tom s trochou štěstí mohla být o něco lépe. Když už nic jiného, tak se alespoň jejím autorům podařilo vytvořit fantastickou vizuální stránku, která vypadá, jako by někdo vzal obrázky z komiksu a rozpohyboval je.

Hellboy Web of Wyrd je akční adventura s roguelite prvky, v níž budete rudochovi koukat na záda a mlátit nepřátele hlava nehlava jeho obřími prackami (kde je doslova jedna větší než druhá). Soubojový systém má stát na řetězení útoků na blízko i z dálky a postupně na vás bude chrlit čím dál tím děsivější monstra.

Ta se na náš svět dostávají skrze tajuplný dům The Butterfly House, který v roce 1962 postavil okultista Pasquale Deneveaux a v něm otevřel brány do hrůzostrašné dimenze The Wyrd. Celou věc měl o 20 let později prozkoumat agent B.P.R.D., který se ale ztratil, a tak povolali vás – Hellboye.

Studio Upstream Arcade pro účely hry sice vytvořilo svůj vlastní příběh zasazený do komiksového univerza, ale spolupracovalo jak se společností Dark Horse Comics, tak se samotným tvůrcem komiksů Mikem Mignolou.

Hellboy Web of Wyrd zatím nemá žádné datum vydání, ale zahrajete si ho na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X|S, PlayStationu 4, Xboxu One i Switchi. A malá zajímavost na závěr: Studio Upstream Arcade vydalo celkem slušnou hru West of Dead s rovněž nepřehlédnutelným vizuálním stylem, kde hlavní postavu nadaboval Ron Perlman, tedy původní filmový Hellboy…