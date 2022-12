Banishers vás zvou na lov duchů do temné Severní Ameriky 17. století

9. 12. 2022 16:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Red mac Raith a Anhea Durante jsou lovci duchů, kteří na přelomu 17. a 18. století cestují Novým Edenem, oblastí Severní Ameriky, která má výrazné potíže s různými nadpřirozenými bytostmi. Kromě povolání je spojuje i milenecký vztah, bohužel Anhea při jedné zakázce utrpí smrtelné zranění a sama se stává duchem. Red se tedy v nehostinném světě pokusí nalézt způsob, jak ji od hrozného osudu zachránit.

Právě tohle je příběhový základ chystané hry Banishers: Ghosts of New Eden, který pod hlavičkou vydavatelství Focus Home Interactive připravuje studio Don't Nod. Banishers budou příběhovou hrou s akčními souboji a důležitými rozhodnutími, které ovlivní další plynutí děje. Vývojáři z Don't Nodu si tento přístup vyzkoušeli už ve čtyři roky starém Vampyru, Banishers nicméně působí ještě ambicióznějším dojmem.

Během hraní vystřídáte rola Reda i Anhey a vyzkoušíte si paletu zbraní i nadpřirozených schopností. Čeká vás odemykání nového vybavení a schopností, silnou roli má hrát i košatá mytologie a barvitě vykreslený svět plný folklórních odkazů a menších i větších příběhů.

Banishers: Ghosts of New Eden vyjdou snad někdy v příštím roce, a to na PC a současnou generaci konzolí. Prozatím se můžete podívat na atmosférický první trailer, přiložili jsme ho výše.