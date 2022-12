„Ruský BioShock“ Atomic Heart znovu předvádí frenetické souboje

13. 12. 2022 15:38 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Střílečka Atomic Heart od ruského studia Mundfish sídlícího na Kypru se ukázala během slavnostního předávání The Game Awards 2022. Není o ní moc co nového říct, pořád jde o akci z pohledu vlastních očí zasazenou do utopické alternativní historie 50. let minulého století, kde Sovětský svaz porazil Německo díky svému náskoku v robotice. Nezměnilo se ani datum vydání, které připadá na 21. února 2023 pro PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One. Od prvního dne hru najdete v Game Passu.

I přes absenci nových informací je v traileru nazvaném Arlekino na co koukat a co poslouchat. Zejména pokud si libujete v explozích a metalových předělávkách ruských písní – upoutávka nese název po písni Ally Pugačovy, kterou uslyšíte v tvrdší aranži Micka Gordona.

Roboti sice Sovětům pomohli k vítězství v druhé světové válce, z nějakého záhadného důvodu se ale svým stvořitelům vzepřeli a na vás v roli agenta P-3 bude, abyste vzpouru strojů řízenou zdivočelou umělou inteligencí zastavili.

Jedna novinka by se přece jen našla – z upoutávky na předobjednávky vyplývá, že se Atomic Heart dočká Atomic Passu se čtveřicí rozšíření, v nichž najdete nové lokace, zbraně, protivníky a tak dále. Únorovým vydáním tedy podpora hry patrně neskončí.