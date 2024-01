Nejčtenější články týdne – první pořádná várka letošních recenzí

14. 1. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Rok 2024 je tu s námi už pár týdnů a po úvodních pár dnech mrtva se nám herní průmyslu pomalu začíná probouzet ze zimního spánku. To v praxi znamená první zajímavé hry a první recenze. A hned čtyři z nich se dostaly na první příčky nejčtenějších článků týdne. Nejvíc vás přitom zaujal nepřekvapivě nový Prince of Persia. Ten je sice výrazně jiný než předchozí díly série, ale je stejně dobrý, ne-li lepší, než některé z těch slabších přírůstků. Princ se jednoduše povedl a my budeme jedině rádi, když se Ubisoft nebude bát udělat další díl v podobném stylu.

