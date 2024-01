Best of 2023: Nejlepší logická hra & adventura

4. 1. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Kategorie nejlepších logických her a adventur je u nás v redakci skoro každý rok předmětem debaty coby kandidát na přejmenování. Rok 2022 byl světlou výjimkou, letos jsme ale byli zase na svém. Přesto jsme dali dohromady jednoho čistě logického zástupce, jednu adventuru s prvky simulace života a pak skákačku se spoustou kreativních logických prvků, takže volně vykolíkované žánrové mantinely nepřekračujeme zas tak dramaticky.

zdroj: Annapurna Interactive

Vysloveně logický zástupce, který se nebojí nechat vás trochu bloumat a motat vám hlavu postupně se zvyšující náročností. Nikdy vás nevede za ručičku, ale dokáže pošťouchnout správným směrem tak decentně, abyste vždycky měli pocit, že jste si na řešení v malebných kulových světech přišli sami. A že kolikrát budete žasnout, jak složité kejkle jste na zdánlivě jednoduchých mechanismech schopní vymyslet.

Právě v brilantním balancování obtížnosti hádanek, které jsou chytré, ale díky nim se budete cítit chytře i vy, tkví kouzlo Cocoon. K tomu si přičtěte krásnou stylizaci i okouzlující hudební doprovod a máte tu jeden z nejlepších logických kousků roku 2023.

zdroj: Mintrocket

Pixelartová hra s potápěčem Davem je jedním z těch těžko zařaditelných žánrových mixů, kde se simulátor rybolovu prolíná s řízením suši restaurace, seznamováním se s obyvateli městečka Blue Hole a také s jeho četnými tajemstvími. Do toho se postupně přidá farmaření, vylepšování zbraní a spousta miniher, výsledkem čehož je lahodná herní bonboniéra plná luxusních pralinek, ze které budete rádi uždibovat své nejoblíbenější kousky, ale když náhodou dojde i na ty méně populární, stejně si místy až překvapivě pochutnáte.

Dave the Diver je zkrátka esencí pohody a také hrou mnoha tváří, i když se možná na první dobrou taková být nezdá. Vedle plejády různorodých aktivit mu nechybí hravost, humor ani dobře napsané postavy a v našem výběru mu právem náleží stříbrná příčka.

zdroj: Nintendo

Velký návrat 2D Maria je přesně tak grandiózní, jak si tahle herní ikona zaslouží. Plošinovka se v Květinkovém království vrací ke generacemi prověřeným kořenům, překypuje nápady a otestuje jak vaše hbité reflexy, tak i mozkové závity. Obzvlášť při kompletování v honbě za všemi semínky divů, schovanými alternativními konci a skrytými úrovněmi.

Fantazie v Super Mario Bros. Wonder nezná hranic a snoubí se s až absurdním smyslem pro detail v každém pohybu a zvuku. Nechá vás hopsat, skákat a řádit, ale taky odpovídá na otázky, jaké to je, stát se na chvíli Goombou, jak by vypadala pochodová kapela masožravek nebo proč je sloní Mario nejlepší Mario.

Jak psala Šárka ve své recenzi, hrát Super Mario Bros. Wonder je zkrátka čirá radost, kterou si navíc můžete vychutnat i v lokální kooperaci. A na rozdíl třeba od takového Mario Kartu tahle radost rodiny nerozděluje, ale stmeluje a na tvářích kouzlí jen upřímné úsměvy. Nového Maria by si zkrátka neměl nechat ujít nikdo, kdo miluje hry a pořád v sobě najde alespoň střípek svého vnitřního dítka.