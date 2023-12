Best of 2023: Nejlepší akční hra

28. 12. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Při všeobecném míchání žánrů je prosté označení hry za „akční“ poměrně ošemetné. Akční mohou být adventury, RPG, snad i skákačky. Přesto se nám v letošním roce povedlo poměrně snadno ocenit trojici titulů, v nichž je právě čirá akce zdrojem největší radosti a obejde se i bez omáčky okolo.

Nekonečně stylový, nesmiřitelně náročný a z toho důvodu také velice uspokojivý. Takový je druhý Ghostrunner, kterému Zbyněk Povolný už v recenzi prorokoval vysoké příčky v žebříčku nejlepších ryze akčních her. Pokračování parkourové akce od polského studia One More Level nepřináší kdovíjak revoluční postupy, spíše obrušuje hrany od posledně a zjednodušuje některé herní aspekty, v jádru jde ale o fantastickou frenetickou akci, ve které není prostor na chyby.

Ghostrunner 2 nabízí návykovou hratelnost, která po každé chybě nutí k dalším a dalším pokusům. Mezi jeho další přednosti patří soubojový systém ozvláštněný o speciální schopnosti i prostá radost z rychlosti a koordinace pohybů, díky níž se vám nakonec povede posekat všechny zlobivce a dorazit na konec mise.

Vývojáři ze studia Teyon mají k filmovým klasikám zjevně velmi blízko. Pro nás je ovšem dobrou zprávou, že kvalita jejich produkce s každou další adaptací významně roste, po otřesném Rambovi přišel průměrný Terminátor a teď konečně parádní RoboCop. Filmovou klasiku mají autoři evidentně v malíku: Rogue City je parádní poctou nejen samotnému žánru, ale i nešťastnému policistovi Murphymu, uvězněnému v kybernetickém těle.

RoboCop si na nic nehraje a servíruje zábavnou akci ve velmi pohledných kulisách Unreal Enginu 5, jemný RPG systém ničemu nepřekáží a významnou roli hraje kupodivu i příběh, který se rozprostírá po slušně dlouhé kampani a doplňuje ho i řada vedlejších úkolů. Tenhle výlet do konce osmdesátek byste určitě neměli minout.

Kdyby se dlouho očekávaný návrat série Armored Core uskutečnil v kterémkoli jiném roce, šlo by o daleko větší událost u podstatně většího spektra hráčů. I když ale možná roztříštěná pozornost ublížila komerčnímu úspěchu a obecnému věhlasu nejnovější hry od FromSoftware, nijak to nesnižuje její nesporné kvality.

Fires of Rubicon jsou mecha akcí jako řemen, ve které japonští vývojáři úročí všechny své poznatky z uplynulých deseti let a kombinují zběsilou akci v otevřených lokacích s náročnými taktickými souboji s bossy, u kterých je především nutné přemýšlet nad zvolenou konfigurací stroje. Hru zdobí strohá, futuristická a mnohdy téměř postapokalyptická atmosféra hi-tech budoucnosti, ve které se kdovíjaká loajalita nenosí a piloti slouží tomu, kdo nejlépe zaplatí, i když v nedávné minulosti ještě stál na druhé straně konfliktu. Fires of Rubicon budou jednou z pozapomenutých perel letošního roku, oživení značky Armored Core se ale povedlo na jedničku.