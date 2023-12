Best of 2023: Nejlepší „sedmičková“ hra

31. 12. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Víte, proč padá v recenzích tolik sedmiček? Těch vyloženě špičkových her zase tolik není a těm opravdu špatným či podprůměrným se věnujeme jen zřídka. Proto nejčastěji padají známky v rozmezí 5–9, neboť právě do téhle škatulky nakonec spadne většina recenzovaných her. A speciální místo pak mají typické sedmičkové hry. Ty sice mají své mouchy, ale jsou pořád velice dobré a stojí za hřích. Pro nenáročné fanoušky daného žánru navíc může jít o regulérně skvělý titul, se kterým si užijí mnohem více zábavy než klidně s devítkovou hrou jiného žánru. Sedmičkové hry prostě mají v srdci hráčů speciální místo, letos o ně nouze nebyla a my jsme pro vás vybrali ty nejlepší.

zdroj: Foto: EA

Monster Hunter je dlouhodobě super a v posledních letech prorazil své mantinely, oslovil mnohem širší publikum a je také ohromně úspěšný. Který z vydavatelů by tak nechtěl mít vlastní variaci na populární a lukrativní podžánr? Chtěli by ji mít i v EA, a tak letos vydali Wild Hearts. Titul, na jehož existenci v letošní záplavě už možná většina herní obce zapomněla, nicméně to by byla velká škoda. Pod místy nehezkým vizuálem se totiž skrývá velice solidní hra, která sice nehýří originalitou, ale o kvalitní zábavu v ní rozhodně není nouze.

Už tak nějak z definice sedmičkových her vás Wild Hearts neposadí na zadek. Není úžasná, z jiných kousků si toho půjčuje možná až příliš a některé své vlastní nápady nedotahuje tak, jak by třeba mohla. Na druhou stranu nabízí velkou porci zábavy, prověřených konceptů, a pokud nemáte Monster Hunter najetý křížem krážem, nebo nejste moc nároční, nešlápnete s Wild Hearts vedle. Tahle sedmička by neměla zapadnout, protože za nás je jedna z nejlepších.

zdroj: Ubisoft

Velký návrat Assassin’s Creed ke kořenům se povedl asi méně, než jak si Ubisoft představoval, přesto jde o velice dobrou hru a takřka příkladného zástupce sedmičkových her. Návrat k původní hratelnosti se povedl jen tak napůl, respektive jsme ho dostali se všemi jeho klady i zápory, plus navrch ještě se směsicí mechanismů, které k sobě nemusí vždycky ladit.

Fanoušci původní série si tu to své najdou a hráči odrostlí na posledních třech velkých dílech, lačnící po dalším stealth dobrodružství, se tu taktéž zabaví. Assassin’s Creed Mirage ale nedokáže plně uspokojit ani jeden tábor. Snaží se balancovat někde uprostřed a daří se mu to. Jenže namísto pevného stání na obou nohou prostě jen dobře balancuje. Výborná sedmička, která ani neurazí, ale ani nenadchne.

zdroj: WB Games

Kolem Hogwarts Legacy se v době vydání strhla obří mánie, která v době pádu embarga vyvrcholila v celou řadu nekritických recenzí. Za nás je Hogwarts Legacy povedená, sympatická a nádherná hra, která toho nabízí hodně a bez větších problémů zabaví. Jenže právě tady je víc než kde jinde potřeba sundat růžové brýle fanouškovství, adorace knižní předlohy či její filmové adaptace a nalít si čistého vína. Pak si uvědomíme, že Hogwarts Legacy je „jenom“ jedna z nejlepších sedmičkových her posledních let a za nás je jasným králem téhle kategorie.

Hogwarts Legacy totiž jede spíše na kvantitu než na kvalitu. Nějaké to prokrácení a větší soustředění by jí jen prospělo. Nepotěší ani příběh, který jakkoliv funkční a bez větších problémů, je ale také bez zvratů, bez zajímavých záporáků a ve výsledku zůstává prostě jen plytký. Nad celou řadou negativ ale jasně ční nádherně zpracované prostředí, solidní kouzelnický systém a konzistentní zábavnost, kterou nahlodává výplňový obsah, zmíněný hloupoučký příběh a v době vydání i nedodělaná technická stránka. Prostě sedmička jak vyšitá. Za nás ale ta nejlepší.